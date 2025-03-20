Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram 3 Bin 725 Lira, Çeyrek Altın 6 Bin 120 Lira

Altının gram fiyatı 3 bin 725 liradan işlem görürken, çeyrek altın 6 bin 120 lira, Cumhuriyet altını ise 24 bin 370 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:28
Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram 3 Bin 725 Lira, Çeyrek Altın 6 Bin 120 Lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 3 bin 725 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün dolar/TL ve altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan gram altın, önceki gün kapanışına göre yüzde 3,6 değerlendi ve 3 bin 708 liradan günü tamamladı.

Yeni güne yükselişle devam eden altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 725 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 120 lira, Cumhuriyet altını ise 24 bin 370 lira üzerinden işlem görüyor.

Bugün altının ons fiyatı, 3 bin 57,41 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdıktan sonra, şu an için önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 3 bin 49 dolar seviyesinden işlem görmekte. Bu artış, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından daha belirgin hale geldi.

Fed, dün politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, federal fon oranına ilişkin tahminleri değiştirmedi. Bu durum, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının sürdüğüne işaret ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin enflasyonu düşürme sürecindeki ilerlemeyi geciktirebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Analistler, dikkatlerin bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararına çevrildiğini belirtiyor.

Yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ile haftalık para ve banka istatistiklerinin açıklanması beklenirken, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın yapacağı konuşma ile BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Bailey'in açıklamalarının piyasalara etki etmesi öngörülüyor. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 3 bin 60 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 20 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu kaydediliyor.

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