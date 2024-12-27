Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor: Gram Altın 2.987 Lira

Altın fiyatları, yeni güne yükseliş ile başlayarak gram altın fiyatını 2.987 lira seviyesine taşıdı. Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,5 artışla 2.978 lira seviyesinde tamamlamıştı. Bugün saat 09.50 itibarıyla, gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artış ile 2.987 lira olarak işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 4.950 lira, cumhuriyet altını ise 19.710 lira olarak kaydedildi. Altının ons fiyatı da bu süreçte yüzde 0,2 değer kazanarak, 2.635 dolar seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimlerinin düşük kalması dikkat çekiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gevşeme döngüsünde izleyeceği adımlardaki belirsizlikler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Altın fiyatları, Fed'in 2025 için iki faiz indirimi öngördüğünü açıklamasının ardından güvenli limana yönelimle yükseliş gösterdi.

Öte yandan, Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyallerinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini test etti ve yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi ise geçtiğimiz hafta ulaştığı iki yılın zirvesine yakın seyir ederek, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 108,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin geçtiğini, ancak yurt dışında ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, altın fiyatında 2.660 dolar seviyesinin direnç, 2.600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.