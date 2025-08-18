DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Altın gramı 4 bin 405 lira: Çeyrek 7 bin 245, Cumhuriyet 28 bin 860 — Ons 3 bin 350 dolar

Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor; çeyrek 7 bin 245, Cumhuriyet 28 bin 860. Ons 3 bin 350 dolar. Fed beklentileri ve Rusya-Ukrayna gelişmeleri piyasalarda etkili.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:14
Altın gramı 4 bin 405 lira: Çeyrek 7 bin 245, Cumhuriyet 28 bin 860 — Ons 3 bin 350 dolar

Altının gramı 4 bin 405 lira seviyesinde

Piyasa verileri

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 405 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 378 liradan tamamladı. Saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 bin 405 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 245 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 860 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 artışla 3 bin 350 dolardan işlem görüyor.

Temel etkenler ve beklentiler

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik adımlar, varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici oluyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan, başta üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi ile para politikasını gevşetme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi bir miktar zayıflasa da devam etti.

Analistler, altının ons fiyatında Fed'in faiz indirimi ihtimallerinin güçlü kalmayı sürdürmesiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıktığını belirtirken, jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik, başta ABD'nin attığı adımlar olmak üzere uluslararası gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra bazı Avrupalı devlet başkanlarının katılması bekleniyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve jeopolitik taraftan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 480 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerji Yatırımı Yapacaklara Uzman Firmalarla Çalışma Tavsiyesi
2
Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama: Genel Müdür iddiası gerçeğe aykırı
3
Türk Yapımı Sıcak Hava Balonlarına 11 Ülkeden Talep: 42 Balon İhraç Edildi
4
DHMİ: İstanbul ve Antalya Havalimanları 7 Ayda Her 3 Yolcudan 2'sini Ağırladı
5
Osmaniye'de mısır hasadı başladı: Rekolte 463 bin ton bekleniyor
6
Avrupa Borsaları Zelenskiy–Trump Görüşmesi Öncesi Düşüşte (İngiltere Hariç)

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar