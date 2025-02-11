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Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 414 Bin Liraya Yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 414 bin lira ile yükselerek piyasada dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:48
Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 414 Bin Liraya Yükseldi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 414 bin liraya ulaştı. Bugünkü işlemlerde en düşük fiyat 3 milyon 414 bin lira, en yüksek fiyat ise 3 milyon 435 bin lira olarak kaydedildi. Gün sonunda, standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 3 milyon 414 bin lira seviyesinde işlem gördü.

Dün, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 403 bin lira olarak kapanmıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 757 milyon 898 bin 536,88 lira, işlem miktarı ise 1.400,37 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 800 milyon 779 bin 295,40 lira olarak gerçekleşti.

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası ve Çakmakçı Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler ise şöyle sıralandı:

  • Önceki Kapanış: 3.403.000 TL / 2.874,20 Dolar
  • En Düşük: 3.414.000 TL / 2.877,10 Dolar
  • En Yüksek: 3.435.000 TL / 2.957,30 Dolar
  • Kapanış: 3.414.000 TL / 2.941,50 Dolar
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.422.823,88 TL / 2.935,18 Dolar
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 4.757.898.536,88
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.400,37
  • Toplam İşlem Adedi: 78

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