Altın Piyasasında Tarihi Yükseliş: Kilogram Fiyatı 2.9 Milyon TL'ye Ulaştı

Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

İstanbul'daki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya yükseldi.

Fiyat Değişiklikleri

Bugün altın piyasasında en düşük 2 milyon 850 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 25 bin lira seviyeleri görüldü. Gün sonunda fiyat, önceki kapanışın üzerine çıkarak 2 milyon 900 bin lira ile kapandı. Önceki gün altın, 2 milyon 852 bin lira seviyesindeydi.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altında gerçekleştirilen toplam işlem hacmi 3 milyar 38 milyon 274 bin 301,79 lira, işlem miktarı ise 1.015,46 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerde genel işlem hacmi ise 3 milyar 154 milyon 91 bin 303 lira düzeyinde gerçekleşti.

En Aktif Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Albaraka Türk Katılım Bankası, Akbank ve DenizBank olarak belirlendi.

Gün Sonu Verileri