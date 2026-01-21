Altın Rekor Kırdı: Ons 4.800 Doları Aştı, Gram 6.804 TL'ye Ulaştı

Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında Grönland konusunda yaşanan görüş ayrılığı, küresel piyasalarda altına olan talebi artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle altının ons fiyatı ilk kez 4 bin 800 doları aştı ve yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Küresel Etkenler ve Ons Fiyatındaki Hareket

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı hedef almasının yanı sıra güvenli liman talebindeki artış ve doların değer kaybetmesi, altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Altının ons fiyatı haber akışı sırasında 4 bin 888 dolara kadar çıktı.

İç Piyasada Rekorlar

İç piyasada da fiyatlar yükselişe geçerek rekor kırdı. Gram altın 6 bin 804 liraya kadar tırmandı. Diğer altın türleri şu seviyelerden işlem görüyor:

Çeyrek altın: 11 bin 114 lira

Yarım altın: 22 bin 259 lira

Tam altın: 44 bin 296 lira

Uzmanlar, jeopolitik gerilimler ve para politikalarındaki belirsizliklerin kısa vadede altın talebini destekleyebileceğine dikkat çekiyor.

