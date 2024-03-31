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Altın sahipleri dört nala koşacak! Bakanlık gece yarısı yasak getirdi!

Türk lirasındaki değer kaybı, şirketler ve yatırımcılar arasında güvenli liman arayışını hızlandırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı altın ithalatını kısıtlayıcı yeni tedbirler aldı. Piyasadaki altın talebinin karşılanamamasıyla ortaya çıkan arz sorununu çözmek amacıyla, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildiği duyuruldu. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 31.03.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 08:29
Altın sahipleri dört nala koşacak! Bakanlık gece yarısı yasak getirdi!

Yüksek enflasyonun etkisiyle Türkiye'deki yatırımcılar ve özel şirketler, birikimlerini güvenli liman olarak gördükleri altında değerlendirme eğiliminde. 2024 yılında, diğer tüm yatırım araçlarını geride bırakarak gözle görülür bir yükseliş yaşayan altın, talep patlaması yaşıyor. Dünya genelindeki artan risk faktörleriyle birlikte, büyük sermayelerin kontrolünde olan şirketler ve bireysel yatırımcılar başta olmak üzere varlık sahipleri, emtialara yöneliyor.

Bu durum, Türkiye'deki altın piyasasının merkezi sayılan Kapalıçarşı'da dahi altın talebinin karşılanamamasına neden olurken, darphanelerin üretim kapasitesinin yetmemesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni kısıtlamalar getirdi.

ALTIN SAHİPLERİNE YENİ KISITLAMA

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Yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlar arasında altın ithalatına vergi getirilmesi ve kuyumculuk sektörü için kota kısıtlamaları bulunuyordu. Ancak ekonomiyi soğutmada yeterli olmayan bu önlemlere ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, altın arzı sorununu çözmek için Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liderliğinde bir süredir altın işlemlerine yönelik kısıtlamalar gündemdeydi. Yeni uygulama, emtia piyasalarına yönelik daha fazla kısıtlama getirilmesini beklerken, 3. sınıf ülkelerden işlenmemiş altın ithalatına yeni kısıtlamaların gelmesi öngörülüyor.

Bakanlık, serbest altın ithalatına yönelik yasaklamalar hakkında bilgi verirken, yeni sürecin işleyişini şu şekilde açıkladı:

"Söz konusu uygulama kapsamında; Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri, ilgili ayın ilk üç iş günü içinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine ya da [email protected] e-posta adresine yetki belgeleriyle birlikte işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirterek başvurmalı. Banka, kuyum işletmelerine satın alabilecekleri miktarı bildirdikten sonra, kuyum işletmeleri bu miktarı ödemek için belirli bir süre içinde bankaya ödeme yapmalı. Ödemelerin yapılmasının ardından ilgili banka, işlenmemiş altın ithalatını gerçekleştirerek hak sahiplerine İstanbul'daki şubelerinde teslim edecek."

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