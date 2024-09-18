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Altında Rekor Artış: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 873 Bin Lira

Standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 873 bin liraya ulaştı, piyasalarda hareketlilik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:37
Altında Rekor Artış: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 873 Bin Lira

Altın Piyasasında Yükseliş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 873 bin liraya yükseldi. Bugün altın fiyatları arasında en düşük 2 milyon 863 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 873 bin lira olarak kaydedildi. Gün sonunda fiyat, önceki kapanışa göre %0,2 artış gösterdi ve 2 milyon 873 bin lira olarak belirlendi. Önceki gün standart altın 2 milyon 868 bin lira seviyesindeydi.

İşlem Hacimleri ve Miktarları

KMKTP'de altında işlem hacmi 3 milyar 758 milyon 527 bin 892,52 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 1.329,68 kilogram seviyesinde oldu. Diğer metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 815 milyon 672 bin 245,02 lira olarak ölçüldü.

En Aktif Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kuruluşlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank, Garanti BBVA ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

Güncel Altın Verileri

STANDART

  • TL/KG: 2.873.000,00
  • DOLAR/ONS: 2.620,00
  • Önceki Kapanış: 2.868.000,00
  • En Düşük: 2.863.000,00
  • En Yüksek: 2.873.000,00
  • Kapanış: 2.873.000,00
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.870.399,61
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.758.527.892,52
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.329,68
  • Toplam İşlem Adedi: 53

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