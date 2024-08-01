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Altında Yükseliş: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 623 Bin Lira Oldu

Altının kilogram fiyatı piyasada 2 milyon 623 bin liraya ulaştı. İşlem hacmi önemli bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:45
Altında Yükseliş: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 623 Bin Lira Oldu

Altın Fiyatlarında Artış

Son günlerde İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 623 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük değer 2 milyon 600 bin lira, en yüksek değer ise 2 milyon 623 bin lira olarak kaydedildi.

Piyasa Verileri

Standart altının kilogram fiyatı, önceki gün 2 milyon 600 bin liradan kapanmıştı. Bugün ise kapanış değeri 2 milyon 623 bin lira oldu. Ayrıca, altın işlemlerinde toplam işlem hacmi 1 milyar 449 milyon 143 bin 795,52 lira ve toplam işlem miktarı 555,21 kilogram olarak gerçekleşti.

İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Garanti BBVA, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi öne çıktı.

Bugün İşlem Verileri

  • Standart Altın
    TL/KG: 2.623.000,00
    DOLAR/ONS: 2.467,00
  • Önceki Kapanış: 2.600.000,00
    En Düşük: 2.600.000,00
    En Yüksek: 2.623.000,00
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.600.876,19
    Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.449.143.795,52
    Toplam İşlem Miktarı (Kg): 555,21
    Toplam İşlem Adedi: 14

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