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Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek

Yatırım yapacaklar dikkat! Kritik değerlendirmeler yapıldı! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 16:22
Altını doları unutun! Parasını buna yatıranlar köşeyi dönecek

Ünlü ekonomi yorumcusu Erdal Özel, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin önemli öngörülerini paylaştı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

ERDAL ÖZEL'DEN ÇARPICI YORUMLAR

Ünlü ekonomi yorumcusu Erdal Özel, küresel gelişmelerin yatırım piyasaları ve fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Özel, İsrail-Filistin krizi, İsrail ile İran arasındaki gerilim ve Rusya ile Ukrayna arasında uzayan savaş gibi olayların gümüş ve altın fiyatlarının tarihi rekorlara yol açtığını söyledi. Özel, çatışmaların tırmanmasının ardından artan talep nedeniyle gümüşün metal emtialar arasında "güvenli liman" olarak görüldüğünü vurguladı. Özel, Vatan gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Yatırımcılar artık güvenli, fiziksel olarak ulaşılabilir bir yatırım aracı olarak gümüşe yöneliyor. Altındaki rekor büyümeye kıyasla gümüşe olan talep çok hızlı artıyor." Özel, gümüş fiyatlarındaki artışın yatırımcı talebinin yanı sıra sanayi talebiyle de ilgili olduğunu söyledi. Özel ayrıca Çin'in metal hammadde pazarındaki rolüne de vurgu yaparak, "Çin, küresel metal hammadde pazarında önemli bir oyuncu. Ancak İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki gerginlikler, İran-İsrail çatışması gibi jeopolitik riskler de mevcut. Metal hammaddelerinin küresel krizden etkilenmesi tamamen doğal."

Altın Hakkında Yorumlar

Özel, Fed'in faiz kararlarının güçlü gümüş talebine rağmen etkili olduğunu belirterek, yatırımcıların enflasyona karşı koruma arayışında olduklarını ifade etti. Özel şunları söyledi: “Altınla karşılaştırıldığında gümüş daha düşük bir seviyeden başladı ve hızla değer kazandı. Özellikle pandemiden sonra piyasaların toparlanması ve tedarik zincirlerinin iyileşmesiyle birlikte endüstriyel talep de çoğaldı. Ancak jeopolitik riskler her zaman metal hammaddelerini etkilemektedir. Küresel kriz zamanlarında gümüşün yeni rekorlar kırması muhtemeldir." Erdal Özel, bu dönemde altın yatırımcılarının gümüşe pek ilgi duymayacağına inanıyor. Ancak bazı yatırımcıların kazanç durumuna göre gümüşe yönelebileceğini açıklayan Özel, "altın yatırımcılarının genel olarak temkinli ve ketum davrandığını" söyledi.

UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!

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