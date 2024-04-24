Altını olan hemen bunu yapsın! Uzman isim altın zengini yapacak formülü verdi!

Altın yatırımcılarına altın değerinde öneriler! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YATIRIMCILARINA ÖNERİLER

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken yatırımcılar uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Yatırım ve Tasarruf Uzmanı Mert Başaran altın piyasasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve hisse fonlarıyla ilgili önerilerde bulundu. Başaran açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Ben her zaman hisse senedi ağırlıklı fonlar alınmasını tavsiye ediyorum.





Geçmiş istatistiklere göre bireysel hisse senedi seçmek yerine hisse senedi fonları tercih edildiği zaman getiri daha yüksek oluyor. Dolar bir yatırım aracı değil. Yüzde 400 kazandım diye mutlu olmazsınız. Son 5 senede simit yüzde 1000 arttı, bu yatırım aracı olmadığının kanıtı. Savaş ve gerginlik piyasaları etkiledi. Böyle durumlarda güvenli liman altın yükselişe geçiyor. Altında önlemli olmak gerekiyor. Al denilen noktalar biraz geçti. Eğer altınınız varsa satmanıza gerek yok. Yakınınıza bir köprü, şehir hastanesi ve benzeri yapı inşa edildiği zaman ucuza almak isteyen kişiler genel olarak sizi buluyor. Bir toprak ne kadar beklerse o kadar değerli olur.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.