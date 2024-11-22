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Altının Gram Fiyatı 2.992 Lira ile Yükselişte

Altının gramı 2.992 lira, çeyrek altın 5.170 lira, Cumhuriyet altını ise 20.520 lira. Jeopolitik riskler altın fiyatlarını etkiliyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:22
Altının Gram Fiyatı 2.992 Lira ile Yükselişte

Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum

Altının gramı, güne yüksek bir değerle 2.992 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Dünyada yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yükseliş trendine girdi.

Önceki Veriler ve Güncel Fiyatlar

Dünki kapanışta altın, önceki seviyesine göre %0,9 artışla 2.962 lira olarak kaydedildi. Bugün ise saat 10.10 itibarıyla gram altın, %1 artışla 2.992 lira seviyesine ulaştı. Çeyrek altın fiyatı 5.170 lira, Cumhuriyet altını ise 20.520 liradan satılmaktadır.

Jeopolitik Risklerin Etkisi

Altının ons fiyatı, son 5 iş gününde devam eden yükselişini sürdürerek şu anda %0,7 artışla 2.691 dolardan işlem görüyor. ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceği görüşü, varlık fiyatları üzerinde etki yaratmaya devam ediyor. Ayrıca artan jeopolitik riskler, güvenli liman olarak görülen varlıklara ilgi artışına neden oluyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile Fed arasındaki muhtemel uyuşmazlıkların, piyasaların yönüne belirleyici etki yapabileceğini ifade ediyor. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin geçerken, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Piyasa Beklentileri

Para piyasalarındaki beklentilere göre, Fed'in aralık ayında %60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor, ayrıca %40 ihtimalle politika faizinin sabit kalacağı düşünülüyor. Dolar endeksi ise %0,2 artışla 107,2 seviyesine çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Teknik Analiz

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.720 doları direnç, 2.660 doları ise destek seviyesi olarak görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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