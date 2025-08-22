DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,26%
ALTIN
4.387,1 0,09%
BITCOIN
4.643.377,93 -0,4%

Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne düşüşle başlayarak 4 bin 387 liradan işlem görüyor; çeyrek 7 bin 215, cumhuriyet 28 bin 752 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:00
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor

Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor

Piyasa verileri

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 387 liradan işlem görüyor. Dün günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 394 liradan tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın ürünlerinde ise çeyrek altın 7 bin 215 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 752 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 327 dolardan işlem görüyor.

Küresel faktörler ve beklentiler

ABD'nin korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi ve ticarete yansımaları izlenmeye devam edilirken, gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlara çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün sempozyumda yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in beklendiği ölçüde faiz indirimine gitmeyebileceği endişeleri ve Fed Başkanının sözlü yönlendirmesinde "güvercin"den uzak bir ton kullanabileceği öngörüleri ile jeopolitik risklerin azalması, altının ons fiyatını baskı altında tutuyor.

Sempozyumda ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda başta olmak üzere önemli merkez bankalarının başkan ve yetkilileri de açıklamalarda bulunacak.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi yönündeki gelişmeler takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİLTAR-II ile Gümrük Kapılarında Teknoloji Gücü: Kamu Zararı Önledi
2
Türkiye'nin Yüksek Teknoloji Rekoru: AR-GE, Tasarım ve TGB'lerde Hızlı Artış
3
Küresel Sigorta Devlerinin Piyasa Değeri 8 Ayda 57,3 Milyar Dolar Azaldı
4
Ticaret Bakanlığı'ndan Antrepo Düzenlemesi: Yatırım Şartları ve Ücret Şeffaflığı
5
1+0 (Stüdyo) Daire İzni: Kiralarda Düşüş ve Sektörde Canlanma Beklentisi
6
Ormanlara 6 Ayda 10,9 Milyar Lira Harcandı — OGM 2025 Raporu
7
Yapı Ruhsatı 2025 2. Çeyrekte %47,4 Arttı — TÜİK Verileri

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım