Altının gramı 4 bin 390 liraya geriledi — Çeyrek 7 bin 240, Cumhuriyet 28 bin 840

Altının gramı güne düşüşle 4 bin 390 liradan işlem görüyor; çeyrek 7 bin 240, cumhuriyet 28 bin 840 TL. Fed belirsizliği ve Jackson Hole gündemi piyasaları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:26
Piyasa verileri

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 390 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 4 bin 407 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Çeyrek altın 7 bin 240 lira'dan, cumhuriyet altını ise 28 bin 840 lira'dan satılıyor.

Ons ve küresel gelişmeler

Altının onsu, güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,3 azalışla 3 bin 337 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında uygulamaya aldığı tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler sürüyor. Dün yayımlanan Fed tutanaklarında yetkililerin çoğu enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu bildirdi. Bazı Fed yetkilileri para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadıklarını belirtti.

Jackson Hole gündemi ve beklentiler

Merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, önemli ekonomik konuları ve uzun vadeli politika zorluklarını tartışmak üzere ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bugün başlayacak sempozyumda bir araya geliyor.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'de yapacağı açıklamaların ardından azalabileceğini belirtiyor. Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 82'ye gerilerken, yıl genelinde toplamda iki kez 25'er baz puanlık faiz indirimine gidilmesi bekleniyor.

Gündem ve teknik seviyeler

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesini destek, 3 bin 350 dolar seviyesini ise direnç olarak öne çıkarıyor.

