Altının gramı 5 bin liradan işlem görüyor — Çeyrek 8 bin 380, Ons rekor

Altının gramı güne yükselişle başlayarak 5 bin liradan işlem görüyor; çeyrek 8 bin 380, Cumhuriyet 33 bin 770. Ons fiyatı rekor tazeledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:55
Altının gramı, güne yükselişle başlayarak 5 bin lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 kazançla 4 bin 982 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 5 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 33 bin 770 liradan satılıyor.

Ons Fiyatı ve Piyasa Etkenleri

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri, devam eden jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla bugün 3 bin 759,29 dolarla rekor tazeledi. Şu dakikalarda altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 3 bin 752 dolardan işlem görüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell bugün Rhode Island eyaletinin Providence kentinin ticaret odasında ekonomik görünüme ilişkin görüşlerini paylaşacak. Analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ve faiz indirim sürecine ilişkin ipuçları verebileceğini belirtiyor.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesi direnç, 3 bin 600 dolar seviyesi ise destek konumunda bulunuyor.

