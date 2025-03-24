Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 729 Bin Liraya Geriledi

Altın Piyasasında Son Durum

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 729 bin liraya geriledi.

Piyasa Hareketliliği

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 720 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 734 bin lira seviyeleri görüldü. Yüzde 0,2 azalışla kapanış yapan kilogram fiyatı, geçen cuma gününü 3 milyon 738 bin liradan tamamlamıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'deki toplam işlem hacmi 2 milyar 831 milyon 927 bin 785,96 lira, işlem miktarı ise 763,16 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 865 milyon 242 bin 189,83 lira olarak gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında işlemler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ile AG Kıymetli Madenler tarafından gerçekleştirildi.

İşlem Verileri