Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 4 milyon 420 bin lira seviyesine çıktı.

Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 400 bin lira, en yüksek 4 milyon 420 bin lira aralığı gözlendi. Gün sonunda fiyat, yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira olarak kaydedildi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 414 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 664 milyon 679 bin 565,97 lira, işlem miktarı ise 1.288,88 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 775 milyon 801 bin 168,11 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler

Önceki Kapanış: 4.414.999,50 / 3.325,00

En Düşük: 4.400.000,00 / 3.310,00

En Yüksek: 4.420.000,00 / 3.356,00

Kapanış: 4.420.000,00 / 3.356,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.411.949,84 / 3.338,61

Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.664.679.565,97

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.288,88

Toplam İşlem Adedi: 65