DOLAR
41 0,35%
EURO
48,01 0,64%
ALTIN
4.444,38 -0,28%
BITCOIN
4.594.424,58 0,52%

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya yükseldi

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı ilk işlem gününde %0,8 artışla 4 milyon 442 bin liraya çıktı. Toplam işlem hacmi 3,13 milyar TL, miktar 704,46 kg.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:40
orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 442 bin lira seviyesine yükseldi.

Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 438 bin 883 lira, en yüksek 4 milyon 458 bin lira seviyeleri gözlendi. Haftanın ilk işlem gününün sonunda altının kilogram fiyatı, yüzde 0,8 artışla 4 milyon 442 bin lira olarak kaydedildi. Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

İşlem hacmi ve miktar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 132 milyon 6 bin 540,16 lira, işlem miktarı ise 704,46 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 351 milyon 771 bin 686,33 lira olarak gerçekleşti.

En çok işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Akbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile DenizBank olarak sıralandı.

Günlük veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 4.405.000,00 3.345,30

En Düşük 4.438.883,00 3.370,00

En Yüksek 4.458.000,00 3.390,00

Kapanış 4.442.000,00 3.381,60

Ağırlıklı Ortalama 4.451.003,42 3.380,69

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.132.006.540,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 704,46

Toplam İşlem Adedi 25

