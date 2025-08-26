Altının kilogram fiyatı 4 milyon 475 bin liraya yükseldi
orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 475 bin lira seviyesine yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 452 bin lira, en yüksek 4 milyon 650 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 442 bin lira seviyesinden tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 800 milyon 611 bin 718,12 lira, işlem miktarı ise 622,45 kilogram olarak kaydedildi.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 980 milyon 159 bin 111,63 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Fours Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve NM Global Kıymetli Madenler.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış: 4.442.000,00 3.381,60
En Düşük: 4.452.000,00 3.380,00
En Yüksek: 4.650.000,00 3.389,00
Kapanış: 4.475.000,00 3.380,50
Ağırlıklı Ortalama: 4.605.000,00 3.383,72
Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.800.611.718,12
Toplam İşlem Miktarı (Kg): 622,45
Toplam İşlem Adedi: 42