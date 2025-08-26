Altının kilogram fiyatı 4 milyon 475 bin liraya yükseldi

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 475 bin lira seviyesine yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 452 bin lira, en yüksek 4 milyon 650 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 442 bin lira seviyesinden tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 800 milyon 611 bin 718,12 lira, işlem miktarı ise 622,45 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 980 milyon 159 bin 111,63 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Fours Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve NM Global Kıymetli Madenler.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.442.000,00 3.381,60

En Düşük: 4.452.000,00 3.380,00

En Yüksek: 4.650.000,00 3.389,00

Kapanış: 4.475.000,00 3.380,50

Ağırlıklı Ortalama: 4.605.000,00 3.383,72

Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.800.611.718,12

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 622,45

Toplam İşlem Adedi: 42