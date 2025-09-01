DOLAR
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 584 bin liraya yükseldi — KMKTP verileri

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,7 artışla 4 milyon 584 bin liraya çıktı; işlem hacmi 1,256 milyar TL oldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:39
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 584 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yükseliş kaydederek 4 milyon 584 bin lira seviyesine ulaştı.

Gün içinde en düşük 4 milyon 580 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 609 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunu yüzde 1,7 artışla 4 milyon 584 bin liradan kapattı. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 506 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1.256.932.358 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 273,63 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1.256.986.152,62 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, AG Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler olarak kaydedildi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış: 4.506.000,00 3.415,00

En Düşük: 4.580.000,00

En Yüksek: 4.609.000,00

Kapanış: 4.584.000,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.593.631,28

Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.256.932.358,00

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 273,63

Toplam İşlem Adedi: 28

