Altının kilogram fiyatı 4 milyon 919 bin liraya geriledi

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 919 bin lira oldu.

Piyasalarda gün içinde en düşük 4 milyon 788 bin lira, en yüksek 4 milyon 939 bin 900 lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde %0,02 azalış gösterdi.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 4 milyon 920 bin lira seviyesinden tamamlamıştı.

İşlem hacmi ve miktar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 581 milyon 95 bin 547,54 lira, işlem miktarı ise 2.575,89 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 13 milyar 10 milyon 567 bin 646,11 lira seviyesinde gerçekleşti.

En çok işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası.

Günlük veri tablosu

Önceki Kapanış: 4.920.000,00 / 3.623,00

En Düşük: 4.788.000,00 / 3.603,40

En Yüksek: 4.939.900,00 / 3.705,00

Kapanış: 4.919.000,00 / 3.603,40

Ağırlıklı Ortalama: 4.894.987,24 / 3.674,57

Toplam İşlem Hacmi (TL): 12.581.095.547,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 2.575,89

Toplam İşlem Adedi: 162