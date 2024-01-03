Altının kilogram fiyatı füze gibi uçuşa geçti

Altının kilogram fiyatındaki dikkat çekici artış, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) yaşandı. Standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 62 bin liraya kadar yükseldi, bu da önemli bir maliyet artışını işaret etti. Altın piyasasında en düşük değer 2 milyon 55 bin lira iken, en yüksek değer ise 2 milyon 71 bin lirayı buldu. Gün sonunda standart altının kilogram fiyatı, cuma gününe kıyasla yüzde 5,2'lik bir artışla 2 milyon 62 bin liraya ulaştı. İşte detaylar...





ALTININ KİLOGRAM FİYATINDA DEĞİŞİKLİK

Cuma günü 1 milyon 960 bin lira seviyesinde olan standart altının kilogram fiyatındaki bu hızlı yükseliş, altın piyasasında önemli bir değişikliği işaret ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri arasında merak uyandıran bu durum, altın piyasasındaki dalgalanmaların yakından izlenmesine sebep oldu.

KMKTP'de, gün içinde altınla gerçekleşen toplam işlem hacmi 924 milyon 314 bin 994,40 lira olarak kaydedildi. Ayrıca, toplam işlem miktarı 447,75 kilogram oldu. Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile İstanbul Altın Rafinerisi gibi kurumlar, bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren aktörler arasında yer aldı.





Altın piyasasındaki bu fiyat artışı ve işlem hacmindeki yoğunluk, finansal piyasalarda altınla ilgilenenleri etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar, bu değişimleri ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederek gelecekteki altın fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendirebilirler.