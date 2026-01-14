Altıntaş’ta Süt Soğutma Tankları Denetlendi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, süt toplama merkezlerindeki soğutma tanklarını hijyen, sıcaklık ve mevzuat açısından denetledi; denetimler sürdürülecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:10
Altıntaş’ta Süt Soğutma Tankları Denetlendi

Altıntaş’ta Süt Soğutma Tankları Denetlendi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren süt toplama merkezlerine ait süt soğutma tanklarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimde neler kontrol edildi?

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde; süt soğutma tanklarının hijyen şartları, sütün muhafaza edildiği sıcaklık değerleri ve mevzuata uygunluk durumları incelendi.

Tüketici güvenliği ve devam eden çalışmalar

Yetkililer, tüketicilere güvenilir ve sağlıklı süt ulaştırılabilmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

ALTINTAŞ’TA SÜT SOĞUTMA TANKLARI DENETLENDİ

ALTINTAŞ’TA SÜT SOĞUTMA TANKLARI DENETLENDİ

ALTINTAŞ’TA SÜT SOĞUTMA TANKLARI DENETLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Büyükşehir'den çocuklara 67 bin 578 Halk Mama desteği
2
Trakya İhracatı Aralık 2025'te 1,1 Milyar Doları Aştı — Tekirdağ Öne Çıktı
3
Sarıgöl'de Sultaniye ve Red Globe Üzümler Bağdan Sofraya Yeni Yıl İçin Hazır
4
Sivas'ta DMA Odalarıyla 6 Milyon m³ Su Tasarrufu Hedefi
5
Kâmil Koç 2025 Raporu: 10 Milyondan Fazla Yolcu ve Dünyayı 100 Kez Turlayan Seferler
6
WEF: 2026'nın En Büyük Küresel Riski Jeoekonomik Çatışma
7
İzmir Büyükşehir 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile 2025'te en borçlu belediye

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları