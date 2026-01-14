Altıntaş’ta Süt Soğutma Tankları Denetlendi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren süt toplama merkezlerine ait süt soğutma tanklarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimde neler kontrol edildi?

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde; süt soğutma tanklarının hijyen şartları, sütün muhafaza edildiği sıcaklık değerleri ve mevzuata uygunluk durumları incelendi.

Tüketici güvenliği ve devam eden çalışmalar

Yetkililer, tüketicilere güvenilir ve sağlıklı süt ulaştırılabilmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

