Domaniç Cezaevi'nde Mandıra Projesi: Süt Üreticisine Destek ve İstihdam

Domaniç Cezaevi bünyesinde kurulacak mandıra, günlük 30 ton sütü işleyerek üreticiyi destekleyecek; hükümlülere meslek, gelir ve cezaevi ihtiyaçlarına üretim sağlayacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:03
AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde önümüzdeki günlerde açılması planlanan cezaevi içinde kurulacak mandıra projesiyle ilgili açıklama yaptı. Projenin hem bölge süt üreticilerini destekleyeceğini hem de hükümlülerin üretime katılarak ekonomiye kazandırılacağını belirtti.

Projenin kapsamı ve üretim hedefleri

Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda projeye olumlu yanıt alındığını vurgulayan Demir, bölge üreticilerinden günlük 30 ton süt toplanacağını ve bu sütün cezaevi bünyesindeki mandırada işleneceğini açıkladı. Toplanan sütlerin üreticilerden standart fiyat üzerinden satın alınacağı ve bu uygulamanın süt piyasasında fiyat istikrarına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Mandırada yoğurt, ayran ve peynir gibi temel süt ürünleri üretileceği ve bu ürünlerin Domaniç başta olmak üzere Kütahya, Tavşanlı ve Bozüyük’teki cezaevlerinin ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade edildi.

Hükümlülere meslek edinme ve gelir imkanı

Demir, projenin aynı zamanda hükümlülere meslek edinme imkânı sunacağını, üretim sürecinde görev alan hükümlülerin belirli bir ücret karşılığında çalışarak gelir elde edeceklerini belirtti. Bu sayede hem istihdam yaratılacak hem de hükümlülerin topluma dönüş süreçleri desteklenecek.

IPARD desteği ile bölgesel destek kapsamı

Milletvekili Mehmet Demir, Avrupa Birliği destekleri kapsamında yürütülen IPARD projeleri çerçevesinde Kütahya’nın 2026 yılı itibarıyla destek kapsamına alındığını da duyurdu.

