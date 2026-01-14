Antalya Büyükşehir'den çocuklara 67 bin 578 Halk Mama desteği

Halk Mama Projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin bebeklerine doğal ve sağlıklı besin sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin sağlıklı nesillerini desteklemek amacıyla yürüttüğü Halk Mama Projesi, Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 67 bin 578 ücretsiz mama dağıtarak çocukların yüzünü güldürdü.

Belediyenin sosyal belediyecilik yaklaşımıyla hayata geçirilen proje, dar gelirli ailelere yönelik destek çalışmalarının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, Antalyalı minikler için yine 67 bin 578 ücretsiz mama sağlandı.

2025 yılında 1832 çocuk Halk Mama Projesi’nden faydalandı. Proje kapsamında, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin 6-24 ay aralığındaki her bir çocuğu için aylık 6 kavanoz mama desteği veriliyor.

Halk Mamalar, hijyenik ve sağlıklı koşullarda hazırlanıp paketleniyor ve ücretsiz şekilde evlere teslim ediliyor. Projenin uygulamaya konduğu günden bu yana binlerce Antalyalı minik on binlerce mama desteğine kavuştu.

Halk Mama Projesi’ne başvurmak isteyen aileler, antaly.bel.tr adresindeki online başvuru formunu doldurarak müracaat edebilir.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GELECEK NESİLLERİN SAĞLIKLA YETİŞMESİ İÇİN BAŞLATTIĞI HALK MAMA PROJESİ, ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYİ SÜRDÜRÜYOR. 6-24 AY ARALIĞINDAKİ BEBEKLERİN SAĞLIKLI BESLENMESİ AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN PROJEDE, ARALIK AYI İTİBARIYLA YAKLAŞIK 67 BİN 578 ÜCRETSİZ MAMA DAĞITILDI.