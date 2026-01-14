Sivas'ta DMA Odalarıyla 6 Milyon m³ Su Tasarrufu Hedefi

Türkiye'nin son 52 yılın en kurak dönemini yaşadığı günlerde Sivas Belediyesi, bilgi ve teknoloji odaklı su yönetimi uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Kaynaktan musluğa bütüncül bir yaklaşım benimseyen belediye, kısa vadede saniyede 77 litre tasarruf sağlarken, devam eden projelerle 6 milyon metreküp su tasarrufu hedefliyor.

Kayıp-kaçak tespit ve onarımlar

Sivas Belediyesi, su kayıp-kaçağını asgari seviyeye indirmek için kapsamlı saha çalışmaları yürüttü. Gece dinlemeleriyle 64 noktada kaçak tespit edildi ve bunlardan 42 noktanın onarımı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 21 aylık dönemde çelik hatların yaklaşık %50'si yenilendi. Yapılan incelemelerde çelik hatlarda delinme, yarılma ve kaynak yerlerinden patlamalar tespit edildi; bölgenin jipsli arazi yapısı nedeniyle obrukların oluştuğu ve bunun da kaçakları artırdığı belirlendi. Gece dinlemelerinden elde edilen tespitler sayesinde sadece tespit edilen hatlardaki kayıplardan saniyede 21 litre tasarruf sağlandı.

DMA odaları ve basınç yönetimi

Belediye, basınç yönetimini sağlamak amacıyla 11 DMA odası kurdu. Bu odalarla hatlardaki aşırı basınç azaltılarak musluklardaki akış hızı kontrol altına alındı; el yıkama, diş fırçalama ve duş alma gibi günlük kullanımlarda önemli tasarruf sağlandı. Gece saatlerindeki tüketim yoğunlukları izlenip ilgili mahallelerde tamiratlar yapıldı; kurulan sistemle saniyede 77 litre tasarruf elde edildi. Belediye, 2026 içinde 25 adet daha DMA odası kurarak saniyede 200 litre tasarrufa ulaşmayı hedefliyor.

Maliyet, borç ve hedefler

Başkan Dr. Adem Uzun, projelerle ilgili olarak mali ve operasyonel hedefleri şöyle özetledi: 'Geçmiş yıllarda 4 Eylül Barajı kurduktan sonra Pusat Özen hattından 52 kilometrelik çelik hatla şehrimize su gelmişti. Bizim buradan aldığımız su 8 milyon metreküp, saniyede 200 litre su tasarrufu sağladığımızda 6 milyon metreküp tasarruf sağlamış olacağız.' Uzun, ayrıca Pusat'tan gelen borç miktarını ve su zammına ilişkin durumu paylaştı: 'Bize Pusat’tan geçenlerde 2 Milyar 555 milyonluk borç geldi. Temmuz ayında suya yüzde 25 zam yapmıştık. Bizim bu borcumuz 2026 yılı içinde 3 milyar 150 milyona çıkacak.'

Belediye, 11 DMA odası için 73 milyon lira harcadı; toplam 25 DMA odası tamamlandığında maliyetin yaklaşık 200 milyon lira olacağı belirtiliyor. Yapılan yatırımla 6 milyon metreküp su tasarrufu ve uzun vadede maliyet düşüşü hedefleniyor.

Başkanın değerlendirmesi

Dr. Adem Uzun, Sivas'ta kayıp-kaçak oranında göreve geldikleri günden bu yana yüzde 10 iyileşme sağlandığını ve hedeflerinin yüzde 30 olduğunu ifade etti. Uzun'un açıklamaları, şehrin su güvenliğini artırmak için hem altyapı yenileme hem de akıllı yönetim sistemlerine dayalı kapsamlı bir strateji izlendiğini gösteriyor.

