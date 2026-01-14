WEF: 2026'nın En Büyük Küresel Riski Jeoekonomik Çatışma

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:31
WEF 2026 Küresel Riskler Raporu: Jeoekonomik Çatışma Başta

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yayımladığı Küresel Riskler Raporu 2026, 2026 yılı için en büyük küresel riskin jeoekonomik çatışma olduğunu ortaya koydu. Rapor, küresel risklerin güçlendiğine işaret ederek kısa ve uzun vadede farklı tehditlerin öne çıktığını gösteriyor.

Öne çıkan bulgular

Rapor, jeoekonomik çatışmanın iki yıllık görünümde 8 sıra birden yükseldiğini belirtirken, ekonomik daralma ve enflasyon risklerinin kısa vadede en hızlı artan tehditler arasında yer aldığını vurguluyor. Uzayan jeopolitik gerilimler ve artan rekabetin küresel ticaret, tedarik zincirleri ve finansal istikrar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Ankete katılan lider ve uzmanların yarısı, önümüzdeki 2 yıl için küresel görünümün "dalgalı veya fırtınalı" olacağını öngörürken, yalnızca yüzde 1’lik bir kesim sakin bir dönem bekliyor. On yıllık perspektifte ise katılımcıların yüzde 57’si küresel ortamın istikrarsız veya çalkantılı olacağını düşünüyor.

Diğer büyük riskler

Rapor, devletler arası silahlı çatışma, aşırı hava olayları, toplumsal kutuplaşma ile dezenformasyon ve yanlış bilgiyi 2026’nın öne çıkan diğer büyük riskleri olarak sıralıyor. Dezenformasyonun kısa vadede üst sıralara yükselmesi, demokratik süreçler ve toplumsal güven açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi.

Teknoloji alanında ise yapay zekâ kaynaklı risklere yönelik endişeler hızla artıyor. Yapay zekâ riskleri kısa vadede daha geride yer alsa da on yıllık görünümde ilk 5 risk arasına yükseliyor; bunun iş gücü piyasaları, toplumlar ve güvenlik üzerinde önemli etkileri olabileceği belirtiliyor.

Çevresel risklerin yeri

Kısa vadede çevresel risklerin sıralamada gerilediği kaydedilse de iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın uzun vadede en büyük tehditler olmaya devam edeceği vurgulanıyor. Rapor, aşırı hava olayları, biyolojik çeşitlilik kaybı ve dünya sistemlerinde kritik değişimler gibi etmenleri önümüzdeki 10 yılın en ciddi riskleri arasında gösteriyor.

WEF liderinden çağrı

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ve CEO’su Borge Brende, rapora ilişkin değerlendirmesinde artan küresel risklere karşı diyalog ve iş birliğinin vazgeçilmez olduğunu belirtti ve uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

