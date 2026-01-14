Heimtextil'de Denizli Rüzgârı: 57 Firma Türk Ev Tekstilini Dünyaya Taşıdı

Heimtextil Fuarı'nda 57 Denizlili firma Türk ev tekstilini tanıttı; DSO Başkanı Selim Kasapoğlu firmaları ziyaret ederek 2026'ya umutla bakıldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:23
DSO Başkanı Kasapoğlu fuarda firmaların yanında oldu

Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtextil Fuarı, ev tekstili sektörünün en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor. Fuarda 57 Denizlili firma stant açarak Türk havlusu ve ev tekstili ürünlerini uluslararası vitrine taşıdı.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Heimtextil Fuarı’nda Denizlili firmaları yalnız bırakmadı. Kasapoğlu, fuara katılan firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek sektör temsilcileriyle görüştü ve yapılan ticaretler hakkında bilgi aldı.

Kasapoğlu, fuar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bunda tabi 2025 yılında tekstil sektörünün geçirdiği sıkıntılı durumlar etkili oldu. Zaman zaman dile getirdiğimiz tekstilde yaşanan sıkıntıların, ihracatta yaşanan sıkıntıların etkisiyle sayımız biraz daha azalmış durumda. Ama genel olarak 2026’ya olumlu bir giriş olduğunu görüyoruz. Stantlarımızı dolaşıyoruz, firmalarla görüşüyoruz, yöneticilerle konuşuyoruz, beklentileri değerlendiriyoruz, fuarı değerlendiriyoruz. Genel olarak sıkıntılı bir süreçten geçsek de 2026 için umutların yüksek olduğunu gözlemledik bu fuarda. İnşallah geçmiş günleri unutturan, sıkıntılı günleri unutturan, güzel, hareketli, bereketli dönemin başladığı bir fuar olur"

Kasapoğlu, ayrıca sektörün genel durumuna ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Biliyorsunuz, tekstil ihracatımız da geçen sene düşüşle kapattı. Denizli’deki düşüş Türkiye’ye göre biraz daha az diyebiliriz ama genel olarak dünyada tekstil ithalatının arttığı, alımların arttığı bir dönemde maalesef ihracatımız geriler pozisyonda. Ancak tabi şunu da söylemek lazım, yani bugün stantları gezdiğimizde, dolaştığımızda şunu da gözlemliyorum. Herkes yeni ürün geliştirmek, yeni koleksiyon yapmak konusunda oldukça hevesli. Bunu da ortaya koymuş durumdalar. Gerçekten Türk starları, Avrupa’nın stantlarıyla yarışır bir kaliteye sahip. Dünyanın en önemli üreticilerinden birileri olduklarını gösteriyorlar bunları bu fuarda. Dolayısıyla umutluyuz. Firmalarımızın yanındayız. Ekonomiyi işaret ediyoruz, sektörümüzü işaret ediyoruz. Milletvekillerimiz bizlerle beraber, oda başkanlarımız bizlerle beraber. Denizli için, sanayi için daha iyi neler yapılır bunları konuşuyoruz. Umarım 2026 hepimiz için iyi bir yıl olur"

Fuarda Denizli temsilcilerinin yoğun katılımı ve yeni koleksiyonlara yönelik gözlemler, sektör açısından 2026 için artan bir umut sinyali olarak değerlendiriliyor. DSO, firmalara destek vermeye devam edeceğini belirtti.

