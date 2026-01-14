Mersin'de İlk Akdeniz Tekstil Fuarı: Tekstil Sektörü Üretim ve İhracatta Buluştu

Mersin’de ilk Akdeniz Tekstil Fuarı sektör temsilcileri ve alıcıları bir araya getirdi

Mersin’de ilk kez düzenlenen ‘Akdeniz Tekstil Fuarı’, erkek, kadın, spor ve çocuk giyim başta olmak üzere çok sayıda tekstil ürününü sektör temsilcileri ve alıcılarla buluşturdu. Fuara katılan markalar yeni koleksiyonlarını ve üretim kapasitelerini ziyaretçilere tanıttı.

Organizasyon ve amaç

Fuar, Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Tekstil Üreticiler Derneği desteğiyle 14-17 Ocak tarihleri arasında Mersin Yenişehir Fuar Merkezinde ziyarete açıldı. Etkinliğin hedefi, Mersin’in tekstil ve konfeksiyon üretimi ile ihracatındaki güçlü konumunu görünür kılmak ve sektörün üretim vizyonunu ulusal ile uluslararası paydaşlarla buluşturmaktı.

Program kapsamında valilik himayesinde Mersin Olgunlaşma Enstitüsü’nce hazırlanan ve Yörük kültürünün önemli el sanatlarından biri olan ‘Ala Çuval’ temalı özel defile de izleyicilerle buluştu. Açılışı, protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek yapan Vali Atilla Toros, stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı.

Vali Atilla Toros’un değerlendirmeleri

Vali Toros fuarı sadece bir sektör buluşması olarak görmediklerini, Mersin’in üretim ve ticaret vizyonunu ortaya koyan güçlü bir adım olduğunu vurguladı:

Bugün Mersin’imizde sadece yeni bir fuarın kapılarını aralamıyoruz. Bugün Mersin’in üretim gücünü, ticaret vizyonunu ve stratejik iddiasını aynı zeminde buluşturuyoruz. Türkiye’nin üretim kapasitesini Mersin’in lojistik ve ticari imkanlarıyla birleştiren güçlü bir adımı hep birlikte atıyoruz

Tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çeken Toros, sektörün istihdam ve katma değer vurgusunu şu sözlerle paylaştı:

Tekstil sektörü emeğin, estetiğin, teknolojinin ve ticaretin aynı potada buluştuğu Türkiye ekonomisinin lokomotif alanlarından biridir. Yüz binlerce vatandaşımıza istihdam alanı sağlayan bu sektör, yüksek katma değer üretme kapasitesiyle ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bugün Türkiye, tekstilin tüm üretim aşamalarını aynı anda gerçekleştirebilen ender ülkelerden biridir. Bu gücünü entegre üretim yapısıyla pekiştirmiş, küresel rekabette önemli bir üstünlüğe dönüştürmüştür

Uluslararası başarı ve üretim dinamiklerine ilişkin değerlendirmesinde Toros, üreticilerin emeği, tasarımcıların estetiği ve iş dünyasının vizyonuna dikkat çekti:

Böylesine güçlü bir endüstride dünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasında yer almaktan haklı bir gurur duyuyoruz. Pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan markaya uzanan bu başarının ardında üreticimizin emeği, tasarımcımızın estetiği ve siz değerli iş insanlarımızın vizyonu vardır. Aynı zamanda sektörümüzün yenilikçi yaklaşımı ve değişen tüketici beklentilerine hızlı uyum sağlama kabiliyeti de bu başarının temel dinamiklerinden biridir

Küresel rekabette lojistik ve erişimin önemine işaret eden Toros, Mersin’in stratejik konumunu şöyle özetledi:

Güçlü lojistikle, hızlı erişimle ve etkin organizasyon kabiliyetiyle mümkündür. İşte Mersin tam da bu noktada farkını ortaya koyan stratejik bir merkezdir. Çünkü Mersin yalnızca önemli bir üretim üssü değil, aynı zamanda Türkiye’nin Akdeniz’e açılan en güçlü ticaret kapısıdır. Uluslararası limanı, serbest bölgesi, güçlü lojistik altyapısı, modern depolama merkezleri ve Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Mersin, üretimin dünyayla en hızlı, en güvenli ve en ekonomik şekilde buluştuğu nadir merkezlerden biridir

Mersin’in ekonomik gelişiminin planlı yatırımların sonucu olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

Tekstil sektörü için de bu tablo zaman ve maliyet avantajı, rekabet gücü demektir. Mersin’in sahip olduğu bu eşsiz sosyo-ekonomik zenginlik tedarik zincirlerini beslemekte, üretimi desteklemekte ve yatırımı cesaretlendirmektedir. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki Mersin’in bugün ulaştığı bu seviye tesadüf değildir. Bu tablo kendiliğinden oluşmamıştır. Bu güç, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilimize kazandırılan yatırımların, altyapı projelerinin ve kalkınma odaklı politikaların bir sonucudur. Her alanda hayata geçirilen stratejik yatırımlar Mersin’i bölgesel bir merkezden küresel bir aktöre dönüştürmüştür. Bu yatırımlar Mersin’i büyütmekle kalmamış, Türkiye’nin üretim ve ihracat gücüne de değer katmıştır

Büyükşehir ve MTSO'dan değerlendirmeler

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Mersin’in ticaret kimliğini sanayi ve lojistikteki gelişmelerle güçlendirdiğini belirterek, tekstil sektörünün kent ekonomisindeki önemine değindi:

Mersin, kadim bir ticaret kenti olmasının yanı sıra son yıllarda sanayi ve lojistikteki atılımlarıyla Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Tekstil ise bu yıldızın en parlak noktalarından biridir. Mersin, sadece pamuğun yetiştiği bir toprak değil, o pamuğun işlendiği, ipliğe, kumaşa ve nihayetinde yüksek katma değerli moda ürünlerine dönüştüğü bir merkezdir

Seçer fuarın Mersin’in üretim ve yatırım potansiyelini görünür kılma açısından önemine dikkat çekti:

Bugün burada açılışını yaptığımız bu fuar, Mersin’in bu potansiyelini tüm dünyaya haykırmak için bir fırsattır. Yerel yönetimler olarak bizlerin görevi, iş insanlarımızın önünü açmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve şehrimizin markalaşma sürecine katkı sunmaktır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomisini canlandıracak her türlü girişimin en büyük destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise tekstilin tarım ve sanayi arasındaki güçlü bağını vurguladı:

Mersin Ticaret Odası olarak bizler, tarım ve sanayinin birbirini nasıl beslediğini en yakından gören kurumlardan biriyiz. Tekstil sektörü, tarladaki pamuktan fabrikadaki ipliğe, oradan da dünya vitrinlerine uzanan çok güçlü bir zincirdir. Mersin, bu zincirin hem üretim hem de ticaret halkasında stratejik bir konuma sahiptir. Çukurova’nın bereketli toprakları tekstilin hammaddesini sağlarken, lojistik gücümüz bu emeği dünyaya taşımaktadır

Çakır fuarın sektöre sağlayacağı katkılara ilişkin şunları söyledi:

Bu fuarın, üreticilerimizle alıcıları buluşturarak yeni ticari köprüler kuracağına ve Mersin’in tekstil sektöründeki iddiasını güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, fuarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı, bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum

Açılışa katılanlar

Fuarın açılışına Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, ilçe belediye başkanları, tekstil sektörü temsilcileri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

