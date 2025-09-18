Alüminyum Sektörü İstanbul'da Buluştu: TALSAD 2024'te 1 milyon 230 bin ton İhracat

TALSAD Başkanı Ali İhsan Yeşilova, sektörün 2024'te 1 milyon 230 bin ton ve 5 milyar 230 milyon dolar ihracat yaptığını; 2025'in ilk 7 ayında benzer bir seyir olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:00
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumunda sektörün güçlü bir katılımla buluştuğunu bildirdi.

Yeşilova, fuara bu yıl 234'ü yabancı olmak üzere 472 kurumun katıldığını belirterek, alüminyum sektörünün ulusal ve uluslararası kurumlar, bilim insanları, dernekler ve sivil toplum örgütleri gibi tüm paydaşlarının etkinlikte yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yeşilova, Türkiye'de alüminyum sektörünün son 25 yılda ihracat odaklı hızlı bir büyüme kaydettiğini ve ülkenin Avrupa'nın alüminyum üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Son yatırımlarla sektörün, ülke ihtiyacının 3-4 katı kurulu kapasiteye ulaştığını söyledi ancak pandemi ve sonrasındaki savaşlar ile uluslararası piyasalardaki daralmanın Avrupa başta olmak üzere talebi etkilediğini belirtti.

İhracatçıların gayreti sayesinde sektörün 2024 yılını 1 milyon 230 bin ton ihracat ve 5 milyar 230 milyon dolar ihracat geliri ile kapattığını aktaran Yeşilova, 2025 yılının ilk 7 ayı verilerinin miktar ve değer bazında geçen yılla benzer bir seyir gösterdiğini ifade etti.

Dünya alüminyum üretimi ve tüketiminin yıllık ortalama yüzde 5 seviyesinde arttığını belirten Yeşilova, yeşil ekonominin talebi hızlandıracağı öngörüsüyle şu verileri paylaştı: şu an 72 milyon ton olan dünya birincil alüminyum üretiminin 2050 yılında 100 milyontonu aşacağı, 2024'te 42 milyon ton olan ikincil (geri dönüşüm kaynaklı) alüminyum üretiminin ise 2050'de 90 milyon tonu geçmesinin beklendiğini söyledi.

Yeşilova ayrıca, sektör açısından hayati öneme sahip Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın pilot sektörlerinden biri olarak, 1 Ekim 2023 itibarıyla başlayan raporlama dönemini ve 1 Ocak 2026 tarihinde başlaması planlanan vergilendirme sürecinin önemine dikkat çekti. TALSAD'ın bu süreçle ilgili olarak sektör genelinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürdüğünü ekledi.

