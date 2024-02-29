Ankara Çankaya’nın göbeğinde 2 + 1 daire satışa çıkartıldı! Bu fiyata Ankara’da daire alamazsınız

Ankara Çankaya’da daire sahibi olmak isteyen vatandaşlara ilan.gov.tr üzerinden yeni bir ilan paylaşıldı. Paylaşılan ilan doğrultusunda 2 + 1, 94 metrekarelik daire icradan satışa çıkartıldı. Ankara Çankaya’da daire sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak nitelikte olan bu ilan Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Sizler de 100. Yıl mahallesi Kavaklıdere’de 94 metrekarelik daire sahibi olmak istiyorsanız, kesinlikle bu fırsatı kaçırmayın! İşte Ankara Çankaya’daki dairenin detayları…

94 METREKARE DAİRE 1.000.000 TL MUHAMMEN BEDELİYLE SATIŞTA

100. Yıl Mahallesi Kavaklıdere’de yer alan 2 + 1, 94 metrekare daire 7 katlı bir binanın kot ikinci katında yer alıyor. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa söz konusu olan daire için istenilen muhammen bedeli ise 1.000.000 TL olarak belirlendi. İcradan satışa çıkartılmış olan Çankaya’nın göbeğindeki bu daire 26 Mart 2024 tarihinde ilk açık arttırmasına çıkacak.





26 MART TARİHİNDE AÇIK ARTIRMA BAŞLIYOR

İlan.gov.tr üzerinden satışa söz konusu olan daire için 1.000.000 TL muhammen bedeli belirlendi. %1 KDV oranı ile satışa çıkartılacak daire için birinci açık arttırma başlangıç tarihi 26 Mart 2024 saat 14:30 olarak belirlendi. Açık arttırmanın bitiş tarihi ise 2 Nisan 2024 saat 14:30 olarak duyuruldu. Satışa söz konusu olan 2 + 1 daire içinde ikinci açık artırma da yapılacak. İkinci açık artırma 2 Mayıs 2024 14:30’da başlayacakken, 9 Mayıs 2024 saat 14:30 da sona erecek.