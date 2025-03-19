Ankara'da 5 Yeni Projeye 20 Milyon Lira Destek

Ankara'da kadın istihdamını artırmayı hedefleyen 5 projenin desteklenmesi için 20 milyon lira bütçe ayrıldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:14
Ankara'da 5 Yeni Projeye 20 Milyon Lira Destek

Ankara'da Sosyal Gelişme İçin 5 Yeni Proje Desteklenecek

Ankara Kalkınma Ajansı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler Projesi kapsamında başkentte 5 projeye toplam 20 milyon lira destek vereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen projelerin sözleşme imza süreçleri tamamlandı. Bu projeler, bölgesel ve sosyo-ekonomik kalkınmayı destekleyerek kadın istihdamını artırmayı, geleneksel üretim biçimlerini modern teknolojiyle birleştirmeyi hedefliyor.

Proje Detayları

Projenin detayları ise şu şekilde belirlendi:

  • “Anadoludakiler-Atalık Tohumlarla Yerelden Küresele: Ayaş Domatesinin Katma Değerli Yolculuğu”: Ayaş domatesinden üretilen salça, sos gibi katma değerli ürünlerle kooperatifin teknik kapasitesi güçlendirilecek.
  • “Anadoludakiler-Zamansız Zarafet: Sof Dokumanın Yeniden Doğuşu”: Ankara'ya özgü sof kumaşının üretimi canlandırılacak, e-ticaret aracılığıyla satış artışı sağlanacak.
  • “Anadoludakiler-Üzüm Suyu ve Hardaliye Üretimi: Kadın Gücüyle Yerel Lezzetler”: Kalecik Karası üzümünden üretilecek ürünlerle kadınların sürdürülebilir istihdamına katkı sağlanacak.
  • “Anadoludakiler-Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası”: Dijital tanıtımla Nallıhan iğne oyasının pazardaki yeri güçlendirilecek ve kadın üreticilere eğitimler verilecek.
  • “Yeni Nesil Elektrikli Araç Sistemleri Bakım Onarım Programlamasında Genç Kadınlara İş Garantili Uzmanlık Eğitimi”: 24 kadına elektrikli araçlarını tamir etme konusunda eğitim verilecek.

Ankara'nın Yenilikçi Üretim Kapasitesi Artacak

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, projelerin önemli bir sosyal kalkınma misyonu üstlendiğini belirterek, “Bu projeler, 2024-2028 Bölge Planı hedefleriyle örtüşerek Ankara'nın yenilikçi üretim kapasitesini artıracak ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkıda bulunacak” dedi.

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