Ankara, Elektronik Sanayisinde Stratejik Bir Merkez

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ankara elektronik sanayisinde stratejik bir merkezdir

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO Elektronik Meslek Komitesi’nin düzenlediği ödül töreninde, Oda’nın teknoloji odaklı çalışmalarını güçlendirdiklerini ve ülkenin ileri teknoloji üretim kapasitesine azami katkı sağlamaya kararlı olduklarını söyledi.

Teknoloji rekabeti ve stratejik bağımsızlık

Ardıç, küresel ekonomide tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve korumacılığın arttığı 2025 yılında teknoloji rekabetinin öneminin daha da öne çıktığını belirtti. Ülkelerin artık yalnızca ürün değil, çip tasarımı, elektronik bileşenler, yazılım ve veri güvenliği gibi kritik alanlarda yarıştığını ifade ederek, "Bu yarışın adı nettir. Teknoloji odaklı kalkınma ve stratejik bağımsızlıktır" dedi.

Ankara’nın stratejik konumu

Ardıç, "Üniversite altyapısı, Ar-Ge ekosistemi, teknoparkları, güçlü tedarik ağı ve sanayi birikimi" sayesinde Ankara’nın ülkenin en stratejik üretim merkezlerinden biri hâline geldiğini vurguladı. Ankara’yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefinde elektronik sanayinin kilit rol oynadığını belirterek, bu sektörün yüksek katma değer üreten, teknoloji geliştiren ve küresel rekabette söz sahibi olmayı sağlayan en stratejik güçlerden biri olduğunu söyledi.

Elektronik sektörü: Dijital dönüşümün taşıyıcı kolonu

Ardıç, elektronik sektörünün rekabetçi yapısı, yenilikçi karakteri ve güçlü Ar-Ge kültürü sayesinde hem üretim hem de dijital dönüşümün temel taşı olduğunu ifade etti. Sektörün uzmanlaşmış insan kaynağı, gelişen tedarik ekosistemi ve derinleşen üretim altyapısıyla reel ekonominin verimlilik artışına doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

2025’te ihracatta rekor: Ankara tarihi yüksek seviyeye ulaştı

Ardıç, Ankara’nın 2025 yılı ihracat performansına ilişkin şu bilgiyi paylaştı: Ankara’nın ihracatı 2025’te yüzde 24,1 artarak 17,5 milyar dolara ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Analizler, Ankara’nın 2026 yılı sonunda İstanbul’un ardından en yüksek ihracat yapan ikinci il olma potansiyelinin güçlü olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde Ankaralı sanayiciler, elektrik ve elektronik sektöründe ihracatını yüzde 37,2 artışla 1,5 milyar doların üzerine taşımıştır.

Başarıyı getiren etkenler: Ar-Ge ve dijital dönüşüm

Ardıç, ihracattaki yükselişin tesadüf olmadığını, bunun arkasında Ar-Ge’ye yatırım yapan, tasarım gücünü büyüten ve dijital dönüşümle verimliliği artıran firmalar bulunduğunu söyledi. Ödül alan firmaların bu dönüşüm hikayesinin örnekleri olduğunu vurgulayarak, işletmelerin yüksek katma değerli bir gelecek inşa ettiklerini ifade etti.

Meslek komitelerinin rolü

Ardıç, ASO’nun 40 meslek komitesinin Oda vizyonunu sahaya taşıyan, sektörlerin nabzını tutan yapılar olduğunu belirtti. Geçen yıldan itibaren verilen Yılın Meslek Komiteleri Ödülleri ile komitelerin çalışmalarının görünür kılınmasının ve ortak vizyonun güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Elektronik Sanayi Meslek Komitesi’nin ödül almasının Oda vizyonuna yaptığı katkıyı ortaya koyduğunu ekledi.

Komite başkanının değerlendirmesi: Jeopolitik önemde bir sektör

ASO Meclis Üyesi ve Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel, elektronik sektörünün savunma sanayiinden yapay zekâya, enerji ve haberleşmeye kadar stratejik sektörlerin temeli olduğunu belirtti. Güzel, özellikle yarı iletkenler, güç elektroniği ve ileri sensör teknolojileri gibi alanların ülkelerin ekonomik ve stratejik bağımsızlığını belirlediğini vurgulayarak, pandemi sonrası tedarik zinciri krizlerinin yerli ve bölgesel üretimin önemini ortaya koyduğunu söyledi. "Bu mesele artık sadece bir ticaret konusu değil, doğrudan bir jeopolitik egemenlik meselesidir" dedi.

Güzel, Türkiye’nin savunma elektroniği alanında elde edilen ivmeye dikkat çekerek Aselsan ve onun ekosisteminin geliştirdiği sistemlerin önemine işaret etti. Ancak sivil elektronik, yarı iletkenler ve yüksek katma değerli bileşen üretiminde daha gidilecek yol olduğunu belirtti ve Ankara’nın bu vizyonda stratejik bir mihver olduğunu ifade etti.

Ödüller ve törene katılan isimler

Tören sonunda ASO Elektronik Sektörü Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın İş İnsanı Ödülü Noyan Dede’ye (Onur Yüksek Teknoloji Firması) takdim edildi. Üstün Hizmet Ödülü Mithat Ertuğ’a (Emge Elektro Mekanik Yönetim Kurulu Başkanı), Girişimci Ödülü ise Mehmet Arslanyüreği’ne (Toprak Mekatronik) verildi. Ödüller ASO Başkanı Seyit Ardıç, Müge Güzin Güzel ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

Törene ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Dr. Ömer Ersoy, OSB ve sanayi temsilcileri ile çok sayıda sanayici katıldı.

Ardıç, töreni düzenleyen ASO Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel ve komite üyelerini, sektöre kattıkları değer ve başarılı çalışmaları nedeniyle kutladı.

