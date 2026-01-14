İzmir Büyükşehir 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile 2025'te en borçlu belediye

SGK'ye en çok borçlu belediye 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile İzmir Büyükşehir oldu; Adana ve Ankara ikinci ve üçüncü sırada. 2025 Ekim verileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:20
İzmir Büyükşehir 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile 2025'te en borçlu belediye

İzmir Büyükşehir 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile 2025'te en borçlu belediye

2025 yılı verilerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en çok borcu olan belediye 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. İzmir'i Adana ve Ankara büyükşehir belediyeleri izliyor.

Toplam borç ve siyasi tartışma

2025 yılı boyunca belediyelerin SGK prim borçları sıkça tartışıldı. İktidar ve muhalefet arasında borçların ödenmemesi ve sorumluluk paylaşımı konusunda çok sayıda münakaşa yaşandı. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla belediyelerin SGK'ye toplam prim borçları 234,2 milyar lira olarak açıklandı. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını, borcunu ödeme gayretinde bulunan belediyelere kapılarının açık olduğunu ve irade beyanı halinde ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıkların gösterildiğini ifade etmişti.

SGK'ye en çok borçlu ilk üç büyükşehir

İzmir Büyükşehir Belediyesi: 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira (2025 Ekim itibarıyla)

Adana Büyükşehir Belediyesi: 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lira

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lira

Diğer belediyeler (Şirket borçları, gecikme cezası ve zammı dahil)

İstanbul Şişli Belediyesi: 6 milyar 14 milyon 509 bin 306 lira

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: 5 milyar 254 milyon 514 bin 519 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 3 milyar 900 milyon 215 bin 328 lira

İstanbul Beşiktaş Belediyesi: 3 milyar 586 milyon 829 bin 596 lira

İstanbul Ataşehir Belediyesi: 3 milyar 568 milyon 291 bin 212 lira

İstanbul Sarıyer Belediyesi: 3 milyar 257 milyon 899 bin 347 lira

2025 Ekim ayı verileri, belediyelerin SGK borç yükünü ve önümüzdeki dönemdeki mali disiplin tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik adımların mevzuat çerçevesinde süreceğini belirtiyor.

2025’te en borçlu belediye 18 milyar 100 milyon lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu

2025’te en borçlu belediye 18 milyar 100 milyon lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Büyükşehir'den çocuklara 67 bin 578 Halk Mama desteği
2
Trakya İhracatı Aralık 2025'te 1,1 Milyar Doları Aştı — Tekirdağ Öne Çıktı
3
Sarıgöl'de Sultaniye ve Red Globe Üzümler Bağdan Sofraya Yeni Yıl İçin Hazır
4
Sivas'ta DMA Odalarıyla 6 Milyon m³ Su Tasarrufu Hedefi
5
Kâmil Koç 2025 Raporu: 10 Milyondan Fazla Yolcu ve Dünyayı 100 Kez Turlayan Seferler
6
WEF: 2026'nın En Büyük Küresel Riski Jeoekonomik Çatışma
7
İzmir Büyükşehir 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile 2025'te en borçlu belediye

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları