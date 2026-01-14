DTO Başkanı Uğur Erdoğan Heimtextil 2026'da Denizlili Firmaları Yalnız Bırakmadı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2026'da Frankfurt'ta stant açan 57 Denizli firmasını ziyaret etti; sektörde 2026'de düşük faiz ve enflasyonla toparlanma bekleniyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:03
DTO Başkanı Uğur Erdoğan Heimtextil 2026'da Denizlili Firmaları Yalnız Bırakmadı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan Heimtextil 2026'da Denizlili Firmaları Yalnız Bırakmadı

Frankfurt'ta 57 Denizli firması Türk havlusu ve ev tekstilini tanıtıyor

Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcileri ve katılımcıları ağırlayan fuarda stant açan 57 Denizli firması, Türk havlusu ve ev tekstili ürünlerini tanıtıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Denizlili firmaları Heimtextil’de yalnız bırakmayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, firmaların yanında oldu.

DTO Başkanı Erdoğan fuarda yaptığı açıklamada Heimtextil Fuarı'nın Denizli ve Türkiye açısından önemine vurgu yaptı ve şunları kaydetti:

"Bu yüzden her yıl düzenli olarak fuarlara katılım sağlıyoruz. Üreticimizin ve ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl fuara toplamda 57 tane firmamızla katılım sağladık. Fuara katılım amacımız ithalatı arttırmak, üreticimizin satışlarını arttırmak ve vatandaşlarımıza istihdam oluşturmak. Bunun içinde el birliği ile çalışıyoruz. Fuarlar bizler için çok önemli. Denizli Ticaret Odası olarak bizler bir çok farklı sektörde dünyanın dört bir tarafındaki fuarları katılarak ülke ekonomisine ve ihracata destek verme gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bugünde burada bunlardan birsini gerçekleştirdik"

Erdoğan, fuara katılan firmaların beklentilerinin karşılandığını belirtti:

"Heimtextil Fuarına katılan 57 firmamız beklentilerinin karşılandığını ifade ettiler. İnşallah fuar sonrasında bu görüşmelerin siparişe dönüşmesiyle 2026 yılında satışlarımız ve istihdamımız artacak ve 2026 yılında büyümeyle iyi bir şekilde geçireceğiz"

Firmaların rekabet gücünü artırmak için bazı talepler bulunduğunu aktaran Erdoğan, döviz bozdurma desteğindeki artış taleplerine değindi ve sürece ilişkin adımların atılacağını söyledi:

"Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı rekabet etme güçlerinin düşük olduğunu ifade ediyorlar. Döviz kurları ile ilgili ithalatçı firmalarımızın döviz bozdurma desteğini yüzde 2’den yüzde 3’e çıkartmıştık. Bu rakamların yetmediği ve yüzde 5’lere çıkması gerektiği konusunda talepleri var. Bizlerde Ticaret Odası olarak fuar sonrasında Merkez Bankası Başkanımızla ve ilgili bakanlıklarla görüşerek bu sayıların arttırılmasını konusunda çalışmalara başlayacağız. Bu konulardaki iyileşmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Yine bildiğimiz gibi yüksek faiz ve enflasyonda aşağı inişler başladı. 2026 yılını düşük faiz oranlarıyla ve düşük enflasyonla ilerlese tekstil sektöründeki işlerimizin daha iyi noktaya geleceğine öngörmekteyiz"

DTO'nun fuar katılımı, Denizli'nin ev tekstili ihracatını güçlendirme ve istihdamı artırma hedefinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FUARLARI ARASINDA KABUL EDİLEN HEİMTEXTİL FUARI’NA...

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FUARLARI ARASINDA KABUL EDİLEN HEİMTEXTİL FUARI’NA KATILAN DENİZLİLİ FİRMALARI YALNIZ BIRAKMAYAN DTO BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, "2026 YILINI DÜŞÜK FAİZ ORANLARIYLA VE DÜŞÜK ENFLASYONLA İLERLESE TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ İŞLERİMİZİN DAHA İYİ NOKTAYA GELECEĞİNE İNANIYORUZ" DEDİ.

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FUARLARI ARASINDA KABUL EDİLEN HEİMTEXTİL FUARI’NA...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Büyükşehir'den çocuklara 67 bin 578 Halk Mama desteği
2
Trakya İhracatı Aralık 2025'te 1,1 Milyar Doları Aştı — Tekirdağ Öne Çıktı
3
Sarıgöl'de Sultaniye ve Red Globe Üzümler Bağdan Sofraya Yeni Yıl İçin Hazır
4
Sivas'ta DMA Odalarıyla 6 Milyon m³ Su Tasarrufu Hedefi
5
Kâmil Koç 2025 Raporu: 10 Milyondan Fazla Yolcu ve Dünyayı 100 Kez Turlayan Seferler
6
WEF: 2026'nın En Büyük Küresel Riski Jeoekonomik Çatışma
7
İzmir Büyükşehir 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile 2025'te en borçlu belediye

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları