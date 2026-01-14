DTO Başkanı Uğur Erdoğan Heimtextil 2026'da Denizlili Firmaları Yalnız Bırakmadı

Frankfurt'ta 57 Denizli firması Türk havlusu ve ev tekstilini tanıtıyor

Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcileri ve katılımcıları ağırlayan fuarda stant açan 57 Denizli firması, Türk havlusu ve ev tekstili ürünlerini tanıtıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Denizlili firmaları Heimtextil’de yalnız bırakmayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, firmaların yanında oldu.

DTO Başkanı Erdoğan fuarda yaptığı açıklamada Heimtextil Fuarı'nın Denizli ve Türkiye açısından önemine vurgu yaptı ve şunları kaydetti:

"Bu yüzden her yıl düzenli olarak fuarlara katılım sağlıyoruz. Üreticimizin ve ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl fuara toplamda 57 tane firmamızla katılım sağladık. Fuara katılım amacımız ithalatı arttırmak, üreticimizin satışlarını arttırmak ve vatandaşlarımıza istihdam oluşturmak. Bunun içinde el birliği ile çalışıyoruz. Fuarlar bizler için çok önemli. Denizli Ticaret Odası olarak bizler bir çok farklı sektörde dünyanın dört bir tarafındaki fuarları katılarak ülke ekonomisine ve ihracata destek verme gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bugünde burada bunlardan birsini gerçekleştirdik"

Erdoğan, fuara katılan firmaların beklentilerinin karşılandığını belirtti:

"Heimtextil Fuarına katılan 57 firmamız beklentilerinin karşılandığını ifade ettiler. İnşallah fuar sonrasında bu görüşmelerin siparişe dönüşmesiyle 2026 yılında satışlarımız ve istihdamımız artacak ve 2026 yılında büyümeyle iyi bir şekilde geçireceğiz"

Firmaların rekabet gücünü artırmak için bazı talepler bulunduğunu aktaran Erdoğan, döviz bozdurma desteğindeki artış taleplerine değindi ve sürece ilişkin adımların atılacağını söyledi:

"Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı rekabet etme güçlerinin düşük olduğunu ifade ediyorlar. Döviz kurları ile ilgili ithalatçı firmalarımızın döviz bozdurma desteğini yüzde 2’den yüzde 3’e çıkartmıştık. Bu rakamların yetmediği ve yüzde 5’lere çıkması gerektiği konusunda talepleri var. Bizlerde Ticaret Odası olarak fuar sonrasında Merkez Bankası Başkanımızla ve ilgili bakanlıklarla görüşerek bu sayıların arttırılmasını konusunda çalışmalara başlayacağız. Bu konulardaki iyileşmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Yine bildiğimiz gibi yüksek faiz ve enflasyonda aşağı inişler başladı. 2026 yılını düşük faiz oranlarıyla ve düşük enflasyonla ilerlese tekstil sektöründeki işlerimizin daha iyi noktaya geleceğine öngörmekteyiz"

DTO'nun fuar katılımı, Denizli'nin ev tekstili ihracatını güçlendirme ve istihdamı artırma hedefinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FUARLARI ARASINDA KABUL EDİLEN HEİMTEXTİL FUARI’NA KATILAN DENİZLİLİ FİRMALARI YALNIZ BIRAKMAYAN DTO BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, "2026 YILINI DÜŞÜK FAİZ ORANLARIYLA VE DÜŞÜK ENFLASYONLA İLERLESE TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ İŞLERİMİZİN DAHA İYİ NOKTAYA GELECEĞİNE İNANIYORUZ" DEDİ.