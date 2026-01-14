Kütahya'da 250 Öğrenciye Gıda Güvenilirliği, Gıda Israfı ve Gıda Hijyeni Eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırdar Bilgiören Koleji'nde 250 ilkokul ve ortaokul öğrencisine gıda güvenilirliği, israfı ve hijyeni eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:47
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden okullara yönelik bilgilendirme

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenilirliği, gıda israfı ve gıda hijyeni konularında eğitim programı düzenlendi.

Eğitimler, Gıda ve Yem Şubesi teknik personeli tarafından Kırdar Bilgiören Koleji ilkokul ve ortaokul kademelerinde öğrenim gören toplam 250 öğrenciye verildi. Programda gıda güvenilirliği, hijyen ve gıda hijyeni, gıda israfı ile tohumdan sofraya bitkinin yolculuğu gibi konular ele alındı.

Eğitimlerde, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin önemi, gıda israfının çevre ve ekonomi üzerindeki etkileri ile tüketicilerin bilinçli davranmasının gerekliliği öğrencilere örneklerle aktarıldı. Öğrencilerin günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik bilgilerle desteklenen eğitim programı ilgiyle takip edildi.

