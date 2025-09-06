DOLAR
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu'nda Acele Kamulaştırma Kararı

Cumhurbaşkanı Kararıyla Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi güzergahındaki taşınmazlar, TCDD tarafından acele kamulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:28
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu'nda Acele Kamulaştırma Kararı

Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi güzergahına isabet eden taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararda, projenin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanmasının sağlanması amacıyla; proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve güzergaha rastlayan kesimlerdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacağı belirtildi.

Uygulamanın kapsamı ve süreçle ilgili ayrıntıların ilgili idare tarafından yürütüleceği, kamulaştırma işlemlerinin projenin ilerleyişine paralel olarak hızla gerçekleştirileceği ifade edildi.

