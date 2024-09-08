Ankara'nın Dış Ticaretinde Yüksek Teknoloji Başarısı

Ankara'nın Dış Ticaret Analizi Yayınlandı

Ankara Sanayi Odası (ASO), “Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknolojik Boyut Çalışma Raporu”nu yayımladı. Bu rapor, il bazında teknoloji sınıflandırması kullanılarak, Ankara'nın dış ticaret performansının 2018-2023 yılları arasında 5 büyük sanayi şehri ile karşılaştırılmasını içeriyor.

Yüksek Teknoloji İhracatında Öne Çıktı

ASO Başkanı Seyit Ardıç, raporda yer alan verilere dikkat çekerek, Ankara'nın yüksek teknoloji ihracatı payının Türkiye genelinin üzerinde olduğunu belirtti. Yüksek teknoloji kategorisinde Ankara'nın ihracatı, %13 oranıyla %3,1 olan Türkiye ortalamasından oldukça yüksek bir seviyede yer aldı. Diğer büyük sanayi şehirleriyle kıyaslandığında ise Ankara, ihracatında en fazla yüksek teknoloji payına sahip şehir oldu.

Dış Ticaret Açığı ve Fazlası

Ancak rapor, Ankara'nın yüksek teknoloji kategorisinde dış ticaret açığı verdiğini, orta yüksek ve düşük teknolojide ise son 5 yılda dış ticaret fazlası sağladığını ortaya koyuyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının %64'ü İstanbul tarafından gerçekleştirilirken, %19'u Ankara'dan gelmektedir.

Gelecek İçin Politika Önerileri

Rapor ayrıca, Türkiye'nin yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatının artırılması için önerilerde bulunuyor. Bu öneriler, kilo başına ihracat gelirlerinin artmasına ve kronik cari açığın azalmasına yönelik önemli stratejileri içermektedir.

Güçlü Bir Ekosistem Hedefi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'nın nitelikli üniversiteleri ve girişimcilik potansiyeli ile Türkiye genelinde avantajlı bir konumda olduğunu belirtti. Ardıç, bilim ve teknoloji ile sanayi arasında güçlü bir ekosistem oluşturma çabalarının sürdüğünü vurguladı. “Ankara, yüksek teknolojili üretimde farkını ortaya koyuyor. Sanayinin ve teknolojinin başkenti hedefimize kararlı adımlarla yürüyoruz,” diyerek açıklamalarına son verdi.