DOLAR
34,35 0,07%
EURO
36,56 -0,06%
ALTIN
2.883,24 -0,38%
BITCOIN
3.018.337,59 1,92%

Ankara Sanayi Odası İstişare Kurulu Ekonomik Değerlendirmelerde Bulundu

ASO Yüksek İstişare Kurulu, Ankara'nın sanayi ekonomisini değerlendirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:23
Ankara Sanayi Odası İstişare Kurulu Ekonomik Değerlendirmelerde Bulundu

ASO Yüksek İstişare Kurulu Ankara Ekonomisini Değerlendirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yüksek İstişare Kurulu, Ankara'nın "sanayi ve teknolojinin başkenti" olması hedefine yönelik kararlı adımlar attığını duyurdu. Başkan Seyit Ardıç başkanlığında yapılan toplantıda, iş ve sanayi dünyasından önemli isimler bir araya geldi.

Üretim ve İhracatın Ötesinde Hedefler

Toplantıda yaptığı konuşmada Ardıç, Ankara sanayisi ve ekonomisinin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Artık sadece üretim ve ihracat yapmanın yeterli olmadığını vurgulayan Ardıç, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek teknolojili üretim ve ihracatımızı artırmalıyız," şeklinde konuştu.

Önemli Raporlar ve Analizler

ASO'nun son iki ayda hazırladığı dört çalışma raporuna değinen Ardıç, bunlar arasında "Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknoloji Boyut Çalışma Raporu"'nun en dikkat çekeni olduğunu belirtti. Raporda, Ankara'nın yüksek teknoloji ihracatının oranının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde (%13) olduğuna dikkat çekildi.

Ardıç, raporda yer alan tespitlerin yanı sıra oluşturulan Sanayi Devlet Destekleri Rehberi'nin de büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Bu rehber, ihracatçı firmalar ve girişimcilerin devlet desteklerinden etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla hazırlandı.

Kurul Üyelerinin Değerlendirmeleri

Toplantının devamında, kurul üyeleri istihdam, verimlilik, üretim ve ihracata yönelik görüşlerini paylaştı. Üyeler, Ankara'nın sanayi potansiyelinin artırılması için gereken adımlar üzerinde durdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da EV Charge Show Fuarı Kapılarını Açtı
2
Rusya, Benzin İhracatına Yönelik Kısıtlamaları Kaldırmaya Hazırlanıyor
3
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Açtı
4
Bundesbank Başkanı Nagel: Trump'ın Gümrük Tarifeleri Almanya Ekonomisine Yüzde 1 Kaybı Getirebilir
5
Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?
6
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira
7
Enerji Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Yenilikçi Girişimcilikle Enerji Sektörünü Dönüştürüyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir