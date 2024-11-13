Ankara Sanayi Odası İstişare Kurulu Ekonomik Değerlendirmelerde Bulundu

ASO Yüksek İstişare Kurulu Ankara Ekonomisini Değerlendirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yüksek İstişare Kurulu, Ankara'nın "sanayi ve teknolojinin başkenti" olması hedefine yönelik kararlı adımlar attığını duyurdu. Başkan Seyit Ardıç başkanlığında yapılan toplantıda, iş ve sanayi dünyasından önemli isimler bir araya geldi.

Üretim ve İhracatın Ötesinde Hedefler

Toplantıda yaptığı konuşmada Ardıç, Ankara sanayisi ve ekonomisinin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Artık sadece üretim ve ihracat yapmanın yeterli olmadığını vurgulayan Ardıç, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek teknolojili üretim ve ihracatımızı artırmalıyız," şeklinde konuştu.

Önemli Raporlar ve Analizler

ASO'nun son iki ayda hazırladığı dört çalışma raporuna değinen Ardıç, bunlar arasında "Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknoloji Boyut Çalışma Raporu"'nun en dikkat çekeni olduğunu belirtti. Raporda, Ankara'nın yüksek teknoloji ihracatının oranının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde (%13) olduğuna dikkat çekildi.

Ardıç, raporda yer alan tespitlerin yanı sıra oluşturulan Sanayi Devlet Destekleri Rehberi'nin de büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Bu rehber, ihracatçı firmalar ve girişimcilerin devlet desteklerinden etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla hazırlandı.

Kurul Üyelerinin Değerlendirmeleri

Toplantının devamında, kurul üyeleri istihdam, verimlilik, üretim ve ihracata yönelik görüşlerini paylaştı. Üyeler, Ankara'nın sanayi potansiyelinin artırılması için gereken adımlar üzerinde durdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.