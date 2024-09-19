Ankiros Fuarı 2023: İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Vurgusuyla İstanbul'da

Ankiros Fuarı, İstanbul'da 16. Kez Açıldı

Uluslararası Demir-Çelik, Döküm ve Metalürji Teknolojileri İhtisas Fuarı, 'Sürdürülebilir Metalurji ve Yenilikçi Teknolojiler' temasıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde 16. kez düzenlendi.

Katılımcı Sayısı ve Fuar Alanı

Bu yıl 1137 katılımcının yer aldığı fuar, 70 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini karşılıyor. Hannover Messe Ankiros Fuarcılık AŞ tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen etkinlikte, 415 yerli ve 695 yabancı firma yer almakta. Furara, 43 farklı ülkeden katılım sağlanıyor.

Dijitalleşme ve Seminerler

Ankiros Fuarı, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarına yönelik yeni sergi alanları ve seminerlerle zenginleştirilmiş durumda. Katılımcı firmalar, yenilikçi ürünlerini sergileyebilecekleri interaktif alanlarda yer alıyorlar.

Önemli Etkinlikler ve Beklentiler

Fuarda Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından organize edilen 12. Uluslararası Döküm Kongresi ve 22. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi de gerçekleştiriliyor. Fuara 20 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor ve katılımcı profili demir çelik, döküm, makine imalatı gibi sektörlerden oluşuyor.

Özel Bölümler

Fuarda 3 ana bölüm bulunuyor:

Demir-Çelik Bölümü: Çelik endüstrisinin tedarikçileri, gelişen teknolojilerini sergiliyor.

Çelik endüstrisinin tedarikçileri, gelişen teknolojilerini sergiliyor. Döküm Ürünleri Bölümü: Farklı döküm yöntemleriyle üretilen malzemeler alıcılarla buluşuyor.

Farklı döküm yöntemleriyle üretilen malzemeler alıcılarla buluşuyor. Demir Dışı Metaller Bölümü: Son teknoloji makine ve ekipmanlar sergileniyor.

Beklentiler ve Sektörel Gelişmeler

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl, katılımcı sayısında yüzde 42 artış olduğunu belirtirken, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı, 2023 yılında sektörün yüzde 10'un üzerinde bir büyüme sağladığını vurguladı. Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe ise Türkiye'nin döviz kazanımı sağlayan bir sektör olduğunu ifade etti.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024 açıldı. Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024 açıldı. Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024 açıldı. Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024 açıldı. Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katıldı.