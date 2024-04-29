Annelere aylık 11.350 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

Annelere güzel haber! Bir sene boyunca destek verilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK ÖDEMESİ

Çalışan annelerin istihdam sorunu yaşamaması için bakıcı desteği verilecek. Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanan ve SGK tarafından yürütülen destekle 4 sene içinde 3700 anne maddi desteklerden faydalandı. Bu sene aynı desteklerden 7 bin annenin ve bakıcının faydalanması tahmin ediliyor. Başvurular başladıktan sonra resmi açıklama yapılacak. Tam zamanlı çalışan, 0-36 ay bebeği olan ve en az 30 günlük prim ödemesi olan annelere bakıcı desteği verilecek. Bakıcının sigortalı olarak çalıştırılması gerekiyor.





Anne bir sene boyunca aylık 325 Euro destek ödemesi alabilecek. Proje ilk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde başlayacak. Bakıcının 18 yaşından büyük olması, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu İŞKUR ya da okullardan mezun olması gerekecek. Destek ödemesini alabilmek için bakıcının en az asgari ücret maaş alması gerekecek. Bağ Kurlu olan ve devlet memuru olan anneler destek ödemesinden faydalanamayacak. Proje kapsamında anneler iş hayatından kopmamış olacak ve bakıcıların da istihdamı sağlanacak. Destekler için başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.