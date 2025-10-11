Antalya'da Coğrafi İşaretli Zeytinlerle Üretim Canlanıyor

Antalya'da 'Tavşan Yüreği' ve tescil sürecindeki 'Beylik' zeytinleriyle üretim canlandırılıyor; 180 bin 920 dekarda 50-55 bin ton zeytin, 7-8 bin ton zeytinyağı beklentisi var.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 11:35
Antalya'da Coğrafi İşaretli Zeytinlerle Üretim Canlanıyor

Antalya'da Coğrafi İşaretli Zeytinlerle Üretim Canlanıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Zeytin ve zeytinyağı üretiminde köklü bir geçmişe sahip olan Antalya, turizmin etkisiyle azalan üretimi yeniden canlandırmak için coğrafi işaretli yerel çeşitlere ağırlık veriyor.

Tarihten günümüze üretim

Kepez'deki Lyrboton Kome Antik Kenti kazılarında ortaya çıkarılan zeytinyağı tesisleri ve bölgedeki zeytin ağaçları, kentteki üretimin 2 bin 200 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. 1960'lı yıllara kadar üretimde söz sahibi olan Antalya'da, 1980'lerden itibaren düşüş başlayan üretimi artırmak için yeni ağaç dikimi ve yerel çeşitlerin tescil çalışmaları sürüyor.

Hasat ve beklentiler

Antalya genelinde, Zeytinpark başta olmak üzere üretim alanlarında ekim ayıyla birlikte hasat başladığı bildirildi. Bahçelerden toplanan zeytinler hem satışa sunuluyor hem de sıkım için fabrikalara gönderiliyor. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada kentte zeytinciliğin Hititlerin Pamfilya dönemlerinden itibaren var olduğunu belirtti.

Çandır, iklim koşulları nedeniyle bu yıl bir düşüş beklediklerini aktararak, "Antalya'da 50-55 bin ton zeytin hasadı, 7-8 bin ton da zeytinyağı bekliyoruz. Umuyorum ki bereketli olur," dedi. Üreticilere hasat sonrası işlemlere dikkat etmeleri, ürünleri hızlıca sıkıma götürmeleri ve hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Çandır ayrıca, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hazırlandıkları uyarı levhalarını tüm zeytin sıkım fabrikalarına yerleştirdiklerini ve şişeleme sırasında ışık görmeyen teneke, cam ya da özel plastik kaplarla hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Coğrafi işaretli çeşitlerin yaygınlaştırılması

Çandır, Antalya'ya özgü coğrafi işaretli zeytinler arasında 'Tavşan Yüreği'nin bulunduğunu ve tescil başvurusu devam eden 'Beylik' zeytininin de kalite açısından öne çıktığını söyledi. Çandır, geçmişte bazı ağaçlara kent dışından çeşitlerin dikildiğini, şimdi ise yerel çeşitlerin yaygınlaştırılmasıyla kaliteyi ve üretimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Üretim verileri ve hedefler

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ise Türkiye genelinde 9 milyon 133 bin 188 dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını, Antalya'da ise üretimin 180 bin 920 dekar alanda sürdüğünü aktardı. Kentteki üretimin Türkiye'nin yaklaşık %2'si olduğunu belirten Erkal, bölgeye özgü zeytin üretiminin artması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde köklü bir geçmişe sahip olan ancak turizmin hareketlenmesiyle...

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde köklü bir geçmişe sahip olan ancak turizmin hareketlenmesiyle üretimin düştüğü Antalya'da, verimi artırmak için üreticiler coğrafi işaretli "Tavşan Yüreği" ve tescil çalışmaları devam eden "Beylik" zeytin üretimine yönlendiriliyor.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde köklü bir geçmişe sahip olan ancak turizmin hareketlenmesiyle...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MOBİSAD-IMEX İstanbul'da: 5G Deneyim Alanı ve Mobil Sektör Buluşması
2
Vakıfbank acil nakit ihtiyacının ilacını verdi! 65.000 TL trink hesaplara yatacak
3
Her ay yüksek su faturası geliyorsa dikkat! Tek yöntemle artık yarısını ödeyeceksiniz!
4
2 + 1 daireniz merkezi konumda sizleri bekliyor! Sur Yapı duyurdu
5
Manavgat Altın Susamı, Antalya'dan Uluslararası Marka Yolunda
6
Lufthansa 2030'a Kadar 4 Bin İdari Personeli İşten Çıkaracak
7
Deutsche Bahn 2029 Hedefi: Uzun Mesafede %70 Zamanında Varış

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?