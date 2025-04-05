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Antalya'da Dünya Yat Sektörü Buluştu: Yacht Life Boat Show 2025

Yacht Life Boat Show 2025, Antalya'da denizcilik sektörünü bir araya getiriyor; Vali Şahin, 1 milyar avro ihracat potansiyelini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:53
Antalya'da Dünya Yat Sektörü Buluştu: Yacht Life Boat Show 2025

Antalya'da Dünya Denizcilik Sektörünün Buluşması

Antalya, dünya denizcilik sektörünün en prestijli yat fuarlarından biri olan Yacht Life Boat Show 2025 ile zenginleşti. ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, sektör profesyonelleri, deniz tutkunları ve teknoloji meraklılarına denizcilik dünyasının en güncel gelişmelerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Vali Hulusi Şahin'in Açıklamaları

Vali Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada Antalya'nın yatchçılık sektöründeki önemini vurguladı. Şahin, "Antalya, yat limanları ve marinalarıyla Türk yatçılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Özellikle Antalya Serbest Bölgesi'nde, büyük potansiyele sahip firmalar kurulmuştur. Bu firmalar bugün 1 milyar avronun üzerinde ihracat imkanı sağlamaktadır," dedi.

Şahin, yatçılık sektörünün yalnızca üretimle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bakım, onarım ve servis ihtiyacını da kapsadığını belirterek, Serbest Bölge'de yeni alanlar üretmek için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Fuar Alanında Protokol Ziyareti

Vali Şahin ve protokol üyeleri, fuar alanını gezerek sergilenen ürünleri inceledi. Açılış törenine, Vali Şahin'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun, Antalya Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Başaran Bayrak ve çok sayıda denizcilik sektörü temsilcisi katıldı.

Fuar, 13 Nisan'da sona erecek.

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