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Antalya'da Gübre Denetimleri Artık Daha Sıkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'da gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim seferberliği başlattı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:43
Antalya'da Gübre Denetimleri Artık Daha Sıkı

Antalya'da Gübre Bayileri ve Üretim Tesisleri Denetleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin güvenli gübreye erişimini sağlamak ve verimli, sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla Antalya'da kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Denetim Süreci

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal önderliğinde, gübre üreten bir firma denetimden geçirildi. Erkal, Antalya'nın gübre sektöründeki kritik rolüne dikkat çekti ve Türkiye'deki gübre üreticilerinin yaklaşık dörtte birinin bu bölgede bulunduğunu ifade etti.

Denetimlerin Kapsamı

Denetimlerin her aşamada titizlikle yürütüldüğünü belirten Erkal, "İş yerindeki fiziksel koşullar, iş güvenliği, etiket bilgileri, gübrelerin içerik bilgileri ve son kullanma tarihleri gibi tüm detaylar denetçilerimiz tarafından inceleniyor" diye vurguladı. Antalya'da 71 denetçi, bu süreci derinlemesine ilerletiyor.

Kurallar ve Denetim Süreçleri

Erkal, kentte toplamda yaklaşık 1650 gübre dağıtımcısı ve 615 üretici bulunduğunu belirtti. "Hammaddenin girişinden, ambalajlanıp etiketlenmesine kadar olan süreç belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmek zorunda. Bakanlığın belirlediği kurallara uyulup uyulmadığı detaylıca inceleniyor" dedi.

İdari Yaptırımlar ve Devamlılık

Denetimlerde mevzuata aykırı bulgulara ulaşıldığında idari yaptırım uygulanacağını hatırlatan Erkal, bu denetimlerin yıl boyunca düzenli bir şekilde yapılacağını da aktardı.

İşletmelerin Görüşü

Firma sahibi Tamer Şenoğlu, gübre sektörü içindeki denetimlerin kaliteyi artırması açısından kritik olduğunun altını çizdi. Denetimlerin, üretim süreçlerinin sağlıklı ve kaliteli hale gelmesine yardımcı olduğunu belirtti.

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