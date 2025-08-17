Antalya Havalimanı'nda Günlük Rekor: 230 bin 2 Yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ağustos'ta Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekorunun kırıldığını açıkladı.

Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırlandığını bildiren Uraloğlu, Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor. değerlendirmesinde bulundu.

Rekor paylaşımını yalnızca Next Sosyal hesabından yapan Uraloğlu, paylaşımında "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.