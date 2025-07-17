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Antalya Tarım Konseyi'nden Yaş Meyve Sebze Sektörü Raporu

Antalya Tarım Konseyi, yaş meyve ve sebze sektörüne yönelik raporunu Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a sundu.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 12:39
Antalya Tarım Konseyi'nden Yaş Meyve Sebze Sektörü Raporu

Antalya Tarım Konseyi'nden Önemli Rapor

Antalya Tarım Konseyi'nde (ATAK) hazırlanan ve yaş meyve sebze sektöründeki gelişmeleri ele alan rapor, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a sunuldu.

Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ATAK, yaş meyve sebze piyasası ve hal mevzuatı üzerine kapsamlı bir rapor hazırladı. Bu raporda, sektörün mevcut yapısı, karşılaştığı sorunlar ve beklentiler ile hal yasasında yapılması gereken düzenlemelere dair değerlendirmeler yer aldı.

Katılımcılar ve Sunum

Rapor, ATAK ve Borsa Başkanı Ali Çandır, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ve ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant’ın bulunduğu heyet tarafından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a aktarıldı.

Çandır'dan Açıklama

Ali Çandır, raporun hazırlanmasında sektör temsilcilerinin önemli katkılarının olduğunu belirtti. Tarımsal ticaretin daha şeffaf, verimli ve etkin işlemesine olanak sağlamak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Çandır, “Hazırladığımız çalışmamızı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile paylaştık. Kendilerine ilgisi ve desteği için teşekkür ediyorum.” dedi. Çandır, raporun sektörün geleceği açısından son derece yararlı olacağına inandığını vurguladı.

Antalya Tarım Konseyi'nce (ATAK) hazırlanan yaş meyve ve sebze sektöründeki gelişmelerin...

Antalya Tarım Konseyi'nce (ATAK) hazırlanan yaş meyve ve sebze sektöründeki gelişmelerin değerlendirildiği rapor, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a (ortada) sunuldu.

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