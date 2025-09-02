Antalya'ya 8 Ayda Yaklaşık 12 Milyon Turist: Rusya ve Almanya Önde

Antalya'ya 8 ayda 12 milyona yaklaşan turist akını

Antalya, yılın 8 ayında hava yoluyla gelen 11 milyon 702 bin 733 yabancı turisti misafir etti. Kent, sezonun ikinci zirve ayı olan ağustosta da geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydederek hareketliliğini sürdürdü.

Ağustos verileri ve ülke sıralaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kent ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 37 bin 953 artışla 2 milyon 711 bin 395 ziyaretçiyi ağırladı. Antalya'ya bu dönemde en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk, Almanya ikinci ve İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, Polonya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Çekya ve Slovakya takip etti.

Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Ukrayna yüzde 29, Rusya yüzde 6 ve Almanya yüzde 5 artış kaydetti.

Ocak-Ağustos: Ana pazarlar

1 Ocak-31 Ağustos döneminde Antalya, 11 milyon 702 bin 733 yabancı turistin tatil rotasında yer aldı. Bu dönemde Rusya 2 milyon 664 bin 54 turistle ilk sıraya yerleşti. Rusya'nın ardından 2 milyon 205 bin 309 ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada bulunan İngiltere'den de 1 milyon 116 bin 23 turist geldi.

Turizmcilerin değerlendirmesi

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, AA muhabirine kentteki turist hareketliliğinin devam ettiğini ve ileriki aylar için rezervasyonların iyi durumda olduğunu söyledi. Turist yoğunluğunun birkaç ay daha devam etmesini beklediklerini dile getiren Yorulmaz, 'Rusya ve Almanya, Antalya çanağının ana iki pazarı. Arkadan İngiltere ve Polonya geliyor.' dedi.

Yorulmaz, Antalya'nın özellikle 'her şey dahil' sisteminde güçlü konumda olduğunu, bununla birlikte kentte kültür ve spor gibi alternatif turizm faktörleriyle turistleri otelden dışarı çıkardıklarını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının antik kentlere ve müzelere yaptığı yatırımların turizmin çeşitlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Yorulmaz, turizmcilerin de spor organizasyonları gibi etkinliklere ağırlık verdiğini ifade etti.

