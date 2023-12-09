Araba almak için son fırsat geldi! Peugeot o modellerinde sürpriz indirimi patlattı

Aralık ayıyla birlikte otomobil dünyası yıl sonu kampanyalarıyla hareketlenirken, Peugeot markası da cazip avantajlar sunarak otomobil tutkunlarını sevindiriyor. Yeni SUV 2008 modeli, 220 bin TL için 12 aylık vadeli ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle alıcılarını bekliyor.

408 modeli ise 300 bin TL için aynı koşullarla müşterilere sunulurken, Peugeot'un hatchback segmentindeki iddialı modeli 308, 200 bin TL için özel bir kredi kampanyası ile dikkat çekiyor. Hem şıklığı hem de performansıyla öne çıkan SUV 5008 modeli, 300 bin TL tutarındaki araç fiyatı için 12 aylık vadeli ve %0,99 faizli kredi seçeneği sunmanın yanı sıra tüzel müşterilere özel avantajlarla da öne çıkıyor.





Hatchback kategorisinde yer alan 208 modeli, 120 bin TL için müşterilere özel %0,99 faizli kredi seçeneğiyle cazip bir alternatif sunuyor. Yeni 508 modeli ise 220 bin TL fiyat etiketiyle 12 ay boyunca %0,99 faizli kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Peugeot'un ticari araçları da unutulmuyor. Rifter, 180 bin TL için 12 ay boyunca %0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilere sunulurken, Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van modelleri bireysel müşterilere 180 bin TL'ye kadar 18 ay vadeli %1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli %1,69 faizli kredi seçenekleriyle beğeni topluyor.

Peugeot'un Aralık kampanyaları, otomobilseverlere özel fırsatlar sunarak yeni bir araca sahip olma hayallerini gerçeğe dönüştürme şansı tanıyor. Bu özel kampanyalardan yararlanmak isteyenler, Peugeot bayilerine başvuruda bulunabilirler.