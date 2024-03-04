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Araba almak isteyene büyük fırsat! Bu model 382 bin TL'ye satılıyor

Fiat Egea Cross, Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Renault Clio'da Muazzam İndirim! Sıfır Araçlar İçin ÖTV Muafiyetiyle Gelen Kaçırılmayacak Fiyatlar - Detaylar ve Avantajlar Haberimizde!

Yayın Tarihi: 04.03.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 00:10
Araba almak isteyene büyük fırsat! Bu model 382 bin TL'ye satılıyor

Engelli bireyler için sıfır kilometre otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile ilgili özel kampanyalar sunuluyor. Yüksek otomobil fiyatlarına alternatif arayan vatandaşlar, engellilere yönelik bu avantajdan yararlanarak daha ekonomik seçeneklere ulaşabiliyorlar. Özellikle Fiat Egea Cross, Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Renault Clio gibi popüler modellerde sunulan kampanyalar, 382.824 TL gibi cazip fiyatlarla dikkat çekiyor.

Sıfır kilometre otomobil sahibi olmanın maliyetlerinin yüksek olması, Türkiye'deki vatandaşları daha uygun alternatifler aramaya yönlendiriyor. ÖTV muafiyeti, engelli bireyler için bir çözüm sunarak sıfır kilometre otomobil sahibi olma şartlarını iyileştiriyor. Bu muafiyet, engelli bireylere hem ekonomik bir avantaj sağlamayı hem de mobilitelerini ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

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ÖTV muafiyeti, belirli şartların yerine getirilmesiyle mümkün hale geliyor. Engelli bireylerin bu avantajdan faydalanabilmesi için gerekli olan engel oranı ve raporlama süreci, muafiyetin kapsamını belirliyor. Bu sayede sıfır kilometre otomobillerin fiyatları, ÖTV muafiyeti uygulandığında önemli ölçüde düşüyor.

Güncel ÖTV muafiyeti uygulandığında, bazı popüler modellerin fiyatları şu şekilde belirleniyor:

Renault Clio: Vergisiz net fiyatı 382.824 TL.

Hyundai i20: Vergisiz fiyatı 425.925 TL.

Volkswagen Polo: Vergisiz net fiyatı 427.222 TL.

Renault Megane Sedan: Vergisiz net fiyatı 477.731 TL.

Nissan Qashqai: Vergisiz net fiyatı 687.268 TL.

Peugeot 3008: Vergisiz net fiyatı 808.333 TL.

Fiat Egea Cross: Vergisiz net fiyatı 382.361 TL.

Fakata bu fiyatlar ÖTV ve KDV oranları çıkarıldığında elde edilen net tutarlardır. Ayrıca, 5 yıllık kanuni süre dolmadan satış yapılması durumunda devletin muaf tutulan ÖTV'yi talep etme hakkı bulunuyor.

araç satışı

ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen engelli bireyler için belirli kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Engellilik durumu belgesi, malulen emekli maaşı alanlar, araç alımında ÖTV iadesi ve özürlü plaka kullanımı gibi şartları karşılayan engelli bireyler, ilgili vergi dairesine başvurarak ÖTV muafiyetinden faydalanabilirler. Ancak, araç fiyatlarının marka ve modele göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

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