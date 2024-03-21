Arabası olan herkes isyan edecek! 1 Nisan'dan itibaren bu ücret ödenecek!

Araç sahipleri bu fiyatlara isyan edecek! 1 Nisan itibariyle geçerli! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Son dönemlerde yaşanan yükselişlerden araç sahipleri etkilenmeye devam ediyor. Döviz kurunun yükselmesiyle birlikte köprü ve otoyol geçişlerine 1 Nisan tarihi itibariyle zam yapılacak. Yapılan haberlere göre ülkedeki enflasyon oranlarının artması ve TL değer kaybının günden güne artmasıyla ekonomi giderek etkileniyor ve vatandaşların ekonomik zorlukları da günden güne artıyor. 1 Nisan tarihi itibariyle geçiş garantisi olan ve yap işlet devret modeliyle bitirilen köprü ve otoyollara zam yapılacak.





Geçiş fiyatları 1 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiş ve artmıştı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; '1 Nisan tarihinde firmalara ödenecek tutar araç başı Osmangazi Köprüsü için 1.632 TL olacak. Çanakkale Köprüsü için 650 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 176 TL, Avrasya Tüneli için 208 TL. Vatandaşlara ücret tarifesine gizli zam yapılacak. Aynı ücret ödense bile aradaki fark Hazine tarafından ödenecek. Sözleşme kapsamında dolar ve Euro olarak belirleniyor geçiş ücretleri. Bu ücretler kat ve kat üstünde çıkıyor. Aradaki fark Hazine'den yani milletin vergisinden kesiliyor. Emekliye geldikleri zaman kaynak yok diyorlar. Bugün kura bakıldığında 1 Nisan tarihine kadar artmaz ve sabit kalırsa geçiş ücretleri yine çok artmış olacak. İktidar garantili projelerde işletmeci firmanın kur kayıplarını düşünerek güncelleme yaptığı için seçimden sonra ilk artış bu geçişler için olacak.'